Balsa Model Flight Simulator van Kerbal Space Program-maker komt zomer 2020 uit

De voormalige ontwikkelaar van Kerbal Space Program, Felipe Falanghe, werkt aan een vliegtuigsimulatorspel waarin spelers hun eigen vliegtuigen kunnen ontwerpen, bouwen en vliegen, aangevuld met multiplayeropties en gevechten.

Op de Steam-pagina van Balsa staat dat het spel ergens in de zomer van volgend jaar uitkomt en dat het om een Early Access-project gaat. Het spel was al een tijdje als vr-titel beschikbaar via de Oculus-winkel, maar nu komt Balsa als regulier spel ook beschikbaar voor de pc.

Balsa geeft spelers de mogelijkheid om elk vliegend vehikel te bouwen dat maar denkbaar is. Na het samenvoegen van de onderdelen kan het ontwerp worden verfijnd en helemaal worden gepersonaliseerd, onder meer via een likje verf. De vliegtuigen zijn te besturen vanuit de cockpit, maar ook vanuit een extern camerastandpunt of vanaf de grond.

Naast de meer reguliere vliegtuigen moeten spelers in Balsa uiteindelijk ook de mogelijkheid krijgen om helikopters, vtol -vliegtuigen en raketten te bouwen, maar dat is wellicht niet meteen al bij de release beschikbaar. Ook zegt de ontwikkelaar op den duur meer modi en speelvelden toe te voegen.

Spelers krijgen toegang tot een sandbox-modus om rustig rond te vliegen, maar er is ook een singleplayermodus, waarin spelers carrière kunnen maken door uitdagingen te overwinnen. Gevechten en luchtduels met bijvoorbeeld verfballen kunnen plaatsvinden en er is ondersteuning voor maximaal zestien spelers in multiplayer.

Bij het vliegen is een physics-model aan de orde, zodat de gemaakte ontwerpen zich realitisch gedragen in de lucht. Volgens de ontwikkelaar is Balsa 'tot in het extreme' te modificeren, zodat spelers relatief eenvoudig nieuwe content kunnen toevoegen, zoals onderdelen, maar ook vliegtuigen, speelvelden en nieuwe modi.