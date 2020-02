Take-Two zet nieuwe studio op voor ontwikkeling Kerbal Space Program 2

Take-Two's uitgeeflabel Private Division heeft een nieuwe studio opgericht in Seattle voor de ontwikkeling van Kerbal Space Program 2. De studio neemt de ontwikkeling over van Star Theory Games.

De nieuwe studio, die Private Division nog geen naam gegeven lijkt te hebben, bestaat deels uit leden van Star Theory, zoals het hoofd van die studio, de creatief leidinggevende en de primaire producer. Daarnaast zoekt Private Division nieuwe medewerkers voor de studio, zoals een community manager.

Take-Two kondigde Kerbal Space Program 2 vorig jaar aan en zei toen dat het spel in de lente van 2020 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One zou verschijnen. Daarna werd duidelijk dat het ruimtevaartspel in het fiscale jaar 2021 uitkomt, dat 1 april 2020 begint en eind maart 2021 eindigt. De uitgever blijft bij die releaseperiode, ondanks dat nu een nieuwe studio de ontwikkeling van Star Theory overneemt.

De eerste versie van Kerbal Space Program werd gemaakt door de studio Squad. Dat spel verscheen in 2015 en er zijn inmiddels meer dan 3,5 miljoen exemplaren van verkocht. Deel 2 is uitgebreider, bevat een nieuwe interface, maakt interstellaire reizen mogelijk en krijgt ondersteuning voor multiplayer, zo is de belofte.