Titel Kerbal Space Program 2 Platform Windows, later ook PlayStation 4 en Xbox One Ontwikkelaar Star Theory Uitgever Private Division Releasedatum 2020

Ruimtevaart is hot. Iedereen leest graag het nieuws over ontwikkelingen bij NASA, SpaceX, ESA en zelfs de Japanse, Indische en Chinese ruimtevaartprogramma's. En ook ruimtegames zijn populair. Daarbij denk je uiteraard al snel aan Star Wars, maar ook minder bekende titels doen het doorgaans goed, ook bij de redactie van Tweakers. We dromen graag over vreemde planeten en de technologie die nodig is om ze te bereiken. Als er één game is waarin je die fantasie volledig vorm kunt geven, is het Kerbal Space Program, kortweg KBS.

KBS is een game waarin je kunt ontdekken hoe moeilijk, en daarmee ook spannend, ruimtevaart is. Het is een game waarin je op een speelse manier leert hoe allerlei zaken in deze tak van sport werken. Bijvoorbeeld hoe je een raket bouwt, een maanlanding uitvoert en een ruimtestation creëert, maar ook hoe dat alles hopeloos mis kan gaan. Kerbal Space Program is een game van vallen en opstaan, waarbij je kunt leren van je fouten. Na een aantal uitbreidingen en talloze mods voor het eerste deel heeft uitgever The Private Division aan de vooravond van gamescom een opvolger aangekondigd: Kerbal Space Program 2.

Weinig beeld

KBS2 is nog niet speelbaar. Sterker, de game verkeert in het zogeheten pre-alpha-stadium. Dat wil zeggen dat enkele delen van de game werken, maar nog lang niet alles. Uitgever Private Division gaf tijdens gamescom enkel een presentatie met wat kleine stukjes bewegend beeld. Erg veel was er nog niet te zien, maar gelukkig werd er de nodige mondelinge toelichting gegeven.