Kerbal Space Program krijgt op 24 juni zijn laatste grote update

Kerbal Space Program krijgt op zijn tienjarige verjaardag, te weten 24 juni, zijn laatste grote update. Deze twaalfde update van de in 2011 uitgebrachte ruimtevaartgame markeert het einde van het doorontwikkelen van Kerbal Space Program.

Een community manager van Kerbal Space Program meldt dat op 24 juni de twaalfde en dus laatste grote update volgt, genaamd Kerbal Space Program 1.12: Deze update is net als de vorige updates gratis binnen te halen. Daarmee heeft de game zich flink doorontwikkeld, van een bètastatus in 2011 en de jaren erna, tot de game zoals deze nu is. Volgens de makers zal de komende, laatste update niet alleen veel nieuwe content en oplossingen voor bugs bevatten, maar ook nieuwe tools en een grote 'bedankbrief' voor iedereen uit de community. Na de On Final Approach-update kunnen nog wel kleine updates volgen om bugs weg te werken, maar de ontwikkelaars zullen zich dan richten op de verdere ontwikkeling van Kerbal Space Program 2.

In de komende periode zal Tweakers wegens het tienjarige jubileum van Kerbal Space Program een interview met de makers van de ruimtegame publiceren. Daarin zegt producent Nestor Gomez het volgende over het einde van de huidige game: "we zouden nog jaren door kunnen gaan, maar we willen ons richten op de toekomst en tien jaar is wat dat betreft de perfecte timing voor het einde van Kerbal Space Program. Dat is bitterzoet, omdat er nog genoeg dingen zijn die we graag zouden willen toevoegen, maar ik weet zeker dat de game voort blijft leven door mods en de community."