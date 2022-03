Zombiegame Back 4 Blood krijgt op 12 augustus open bèta

De open bètaperiode van co-opzombieshooter Back 4 Blood begint vanaf 12 augustus. Het was al duidelijk dat die open bèta gepland stond voor de zomer, maar een exacte datum was er eerder nog niet. Uitgever Warner Bros. heeft ook een nieuwe trailer uitgebracht.

De open bèta staat voor iedereen open vanaf 12 augustus. Die periode duurt tot 16 augustus. Geïnteresseerden die de game vooruitbestellen, kunnen al eerder aan de slag met een open bèta, namelijk van 5 tot 9 augustus. Deze data gelden voor alle platforms, waarbij er ondersteuning is voor volledige crossplay.

Back 4 Blood wordt ontwikkeld door Turtle Rock Studios, de maker van Left 4 Dead. Back 4 Blood wordt ook wel gezien als de spirituele opvolger met grotendeels dezelfde soort gameplay. Een nieuwe toevoeging is een kaartensysteem, waar de ontwikkelaar meer details over gaf.

De nieuwe game is een co-opzombieshooter. Gameplaybeelden zijn te zien in de korte nieuwe trailer. Op 13 juni volgen er meer beelden over de pvp-modus. Back 4 Blood zal op 12 oktober uitkomen voor PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie, op Steam en in de Epic Games Store.