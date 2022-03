Back 4 Blood komt bij release in oktober direct naar Xbox Game Pass

Back 4 Blood, de nieuwe co-opzombieshooter van de makers van Left 4 Dead, komt bij de release op 12 oktober direct beschikbaar voor Xbox Game Pass. Het spel zal beschikbaar zijn de Xbox One, Xbox Series X en S, Windows 10 en Xbox Cloud Gaming.

Back 4 Blood is gemaakt door Turtle Rock Studios en wordt uitgegeven door Warner Bros. Het gaat dus niet om een eigen game van Microsoft, maar de Xbox-fabrikant heeft een deal gemaakt waardoor de game direct naar Game Pass komt. Eerder deed Microsoft dat met de game Outriders. Dergelijke deals zijn ook interessant voor de uitgevers en ontwikkelaars van games, omdat dit zorgt voor een grote spelerbasis direct bij de release.

Ook zijn er nieuwe beelden getoond van de pvp-modus van de game. Eerder werd al bekendgemaakt dat het spel in augustus een open bèta krijgt. Dat is in aanloop naar de release, die voor 12 oktober gepland staat. De game komt ook naar PlayStation-consoles, maar moet dan los aangeschaft worden. De pc-versie verschijnt ook op Steam en in de Epic Games Store.

Yakuza: Like a Dragon op Game Pass

Microsoft maakte ook bekend dat Sega-game Yakuza: Like a Dragon per direct beschikbaar is op Game Pass. Die game verscheen eind 2020 al voor het eerst voor de PlayStation 4. Later volgde een versie voor de Xbox Series X en S en daarna nog een versie voor de PlayStation 5. De Game Pass-versie is beschikbaar op consoles, pc en via cloudgaming.