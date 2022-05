Back 4 Blood krijgt offline solomodus via update in december

Ontwikkelaar Turtle Rock Studios brengt in december een update uit voor Back 4 Blood, waarmee de game een offlinemodus krijgt. Spelers kunnen het daarin samen met de AI opnemen tegen zombies en progressie wordt opgeslagen. Dat is nu niet het geval.

De offline-update is gratis en is door de ontwikkelaar op de roadmap gezet voor december. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt. Eerst zal in november nog een update verschijnen met quality of life-verbeteringen en grote bugfixes. De update in december voegt naast de solomodus ook nieuwe features toe, waaronder nieuwe kaarten en een nieuw kaarttype.

Volgend jaar komt er nog een gratis update met een nieuwe moeilijkheidsgraad, nieuwe kaarten, een vernieuwde co-opmodus en meer verbeteringen. Ook verschijnen er dan drie betaalde uitbreidingen. De eerste daarvan krijgt de titel Tunnels of Terror

Back 4 Blood heeft al een solomodus, maar daarvoor moeten spelers online zijn en als er alleen wordt gespeeld, wordt er geen progressie opgeslagen die meetelt voor het behalen van supply points en achievements. Ook kunnen statistieken niet ingezien worden. Vorige maand gaven de ontwikkelaars aan te kijken naar een oplossing, in een reactie op kritiek van spelers.

De game werd op 12 oktober uitgebracht, voor de pc, op Xbox- en PlayStation-consoles en via Microsofts Game Pass-abonnement. De studio achter Back 4 Blood is opgericht door de makers die aan Left 4 Dead werkten en daarna bij Valve in dienst gingen. Net als de Left 4 Dead-games is het nieuwe spel een co-opzombieshooter, maar er zijn verschillen. Zo werkt Back 4 Blood met een kaartensystemen; daarmee krijgen spelers en de vijanden bepaalde bonussen.