'Google koopt grond bij Charleroi voor bouw zesde Belgische datacenter'

Google heeft volgens bronnen van de Vlaamse krant De Tijd 53 hectare grond gekocht voor de bouw van een nieuw datacenter. Het zou het zesde datacentercomplex van de zoekgigant worden in het land en de kosten zouden zo'n 600 miljoen euro bedragen.

Google heeft de aankoop van de grond nog niet bevestigd, maar volgens De Tijd is de koop rond. Twee jaar geleden had Google de grond ook al willen kopen, maar de deal liep toen stuk nadat er berichten over verschenen in de media. Het gaat volgens de krant om 53 hectare op het Ecopôle-bedrijvenpark in Farciennes, aan de oevers van de Samber, ten oosten van Charleroi.

De vijf datacentercomplexen die Google al in België heeft, staan in Saint-Ghislain, in de provincie Henegouwen. Het eerste complex werd daar in 2005 gebouwd en dat gebied van 90 hectare staat inmiddels helemaal vol. Er wordt momenteel nog gewerkt aan het vijfde complex, dat eind 2022 gereed moet zijn.

Volgens De Tijd kan Google het datacenter koelen met water uit de Samber en is er via het stroomnet 200 tot 300MW aan capaciteit beschikbaar. Netbeheerder Elia heeft dat bevestigd. Ook zouden er zonnepanelen geplaatst kunnen worden op het terrein. Wanneer de bouw van het zesde datacenter van start gaat en wanneer dat gereed zal zijn, is nog niet bekend.