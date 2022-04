'Groei aantal datacenters brengt levering drinkwater Noord-Holland in gevaar'

Als de plannen doorgaan om het aantal datacenters in Noord-Holland uit te breiden, is er zoveel koelwater nodig, dat tijdens extreme weersomstandigheden een zoetwatertekort kan ontstaan in de provincie. Dat blijkt uit provinciestukken.

De komst van vijf nieuwe datacenters naar Hollands Kroon, zoals de plannen zijn, betekent dat er 10 miljoen kuub drinkwater aan koelwater per jaar nodig kan zijn. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland. In een webinar waaraan tientallen ambtenaren in november 2020 deelnamen, en dat online staat, wordt gezegd dat daardoor tijdens extreme weersomstandigheden een zoetwatertekort kan optreden. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.

De onderzoekers baseren hun berekening op een schatting dat de huidige twee datacenters in de gemeente Hollands Kroon 525 kuub water per uur en dus 4,6 miljoen kuub per jaar nodig hebben. Bovendien gebruiken datacenters chemicaliën om bacteriën te doden en kalkafzetting door gebruik van het koelwater te voorkomen, maar de onderzoekers waarschuwen dat niet wordt geregistreerd om welke chemicaliën en hoeveelheden het gaat. Het onderzoeksrapport is niet openbaar. Volgens de opstellers wilde de provincie dit niet vrijgeven voor publicatie.

Volgens Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening, kwam dat omdat er nog te veel onduidelijk was: "Helaas moesten wij concluderen dat het genoemde rapport naar onze mening nog onvoldoende onderzoeksdata opleverde, de steekproef was te klein, om goed onderbouwde conclusies te kunnen trekken. Om die reden, en die reden alleen, hebben wij het rapport dan ook niet gepubliceerd." Volgens hem is het plan dat er nog voor het zomerreces een datacenterstrategie aan Provinciale Staten gestuurd moet worden.

In Hollands Kroon staan datacenters van Microsoft en Google. Microsoft heeft nog niet gereageerd en Google stelt tegenover het Noordhollands Dagblad water te lozen in een kanaal, maar dit in overeenstemming met de vergunning te doen. Microsoft is met de bouw van een tweede datacenter begonnen, maar de provincie Noord-Holland wil onderzoeken of de vergunning daarvoor illegaal is. Er is al langer kritiek op het afgeven van vergunningen door de gemeente Hollands Kroon voor de bouw van datacenters. Critici stellen dat de gevolgen te groot zijn om aan gemeenten over te laten en dat er te weinig waarborgen worden gesteld aan afgifte.

Update, donderdag 25 maart: PWN, verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in Noord-Holland, benadrukt dat de levering van drinkwater niet in gevaar is, ook niet tijdens hittegolven. PWN-directeur Ria Doedel: "Op dit moment leveren we 0,6 procent van onze totale levering als koelwater, onder andere aan datacenters. Wettelijk is geregeld dat drinkwater altijd voorrang heeft op industriewater."