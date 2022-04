Render van OnePlus Watch verschijnt online

In aanloop naar de officiële presentatie op het komende OnePlus-evenement is een render online verschenen waarop de OnePlus Watch is te zien. Dit is een smartwatch die OnePlus op dat evenement van 23 maart gaat introduceren.

De render is geplaatst door het Twitter-account van Unbox Therapy. Tot nu toe waren er nog geen afbeeldingen over deze aanstaande smartwatch van OnePlus verschenen. Op de render zijn twee fysieke knoppen aan de rechterzijde zichtbaar en een wieltje om te scrollen lijkt afwezig.

Eerder kwam al wel de nodige andere informatie naar buiten. Zo maakte OnePlus-ceo Peter Lau bekend dat de smartwatch niet op Googles Wear OS draait, maar op een eigen besturingssysteem. Op die manier zou een soepele en betrouwbare ervaring worden bereikt, naast een goede accuduur.

Volgens eerder uitgelekte specificaties krijgt het horloge een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid en is snelladen mogelijk met Warp Charge. Verder zou de smartwatch sensors hebben om slaap, stress, bloedzuurstof en hartslag te meten, een diameter van 46mm hebben en beschikken over 4GB opslag.