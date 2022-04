Instagram, WhatsApp en Messenger kampen met wereldwijde storing - update

Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger kampen momenteel met een wereldwijde storing. Dat melden gebruikers op diverse platformen. Het is momenteel onduidelijk wat de precieze oorzaak is.

De storingen op de drie platforms lijken in Nederland en België rond 18:00 uur te zijn begonnen. Dat valt af te leiden uit de grote hoeveelheid meldingen die allestoringen.nl en haar Belgische evenknie op dat tijdstip ontvingen. In amper een half uur tijd stegen de meldingen voor WhatsApp op allestoringen.nl van enkele gevallen tot 105.699 meldingen. Ook elders in de wereld begonnen de problemen met de platforms rond hetzelfde tijdstip. Het is niet bekend waar de oorzaak van de problemen ligt.

Signal, één van de chatapps die wedijvert met WhatsApp, claimt ondertussen op haar Twitter-account dat het bedrijf door de storing bij WhatsApp heel wat nieuwe gebruikers heeft verwelkomd.

Update, 19:20: De storing is voorbij. Een Twitter-reactie van chatapp Signal werd toegevoegd.