Facebook en Instagram hadden urenlang last van wereldwijde storing

Facebook heeft donderdag wereldwijd urenlang last gehad van een grote storing. Ook aanverwante diensten zoals Messenger en Instagram werkten voor veel gebruikers niet goed. WhatsApp lijkt niet getroffen te zijn geweest door de storing.

De storing begon rond 15.00 Nederlandse tijd. Aanvankelijk leek die vooral voor Amerikaanse gebruikers te gelden, maar later bleken er ook veel Nederlanders er last van te hebben. Met name Instagram was slecht bereikbaar. Zo kon de app niet refreshen en hadden gebruikers moeite met inloggen. Instagram is onderdeel van Facebook. Naast Instagram had ook Facebook zelf last van problemen, samen met chatdienst Messenger. Rond 19.00 lijken de meldingen over de storing af te nemen. Dat blijkt onder andere uit het aantal meldingen op Down Detector.

WhatsApp, dat ook onderdeel is van Facebook, leek geen hinder te ondervinden van de storing. Wat de oorzaak is is nog niet bekend. Zeker in Amerika wordt de dienst donderdag extra veel gebruikt omdat het daar Thanksgiving is. De meeste Amerikanen hebben dan vrij.