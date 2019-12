Facebook maakt chatbot voor medewerkers die lastige vragen krijgen tijdens kerst

Facebook heeft een chatbot gemaakt voor zijn eigen medewerkers. De chatbot leert de medewerkers hoe zij tijdens de feestdagen lastige vragen over het bedrijf moeten beantwoorden tegenover familie. De bot is gemaakt door de pr-afdeling van het bedrijf.

De chatbot heet Liam Bot, schrijft de New York Times. Volgens de krant heeft de pr-afdeling van het socialemediabedrijf de bot gebouwd omdat veel Facebook-medewerkers klaagden dat zij lastige vragen kregen van vrienden en familie tijdens de feestdagen. De bot werd voor het eerst vóór Thanksgiving voor werknemers beschikbaar gesteld. De bot zou al sinds de lente worden ontwikkeld.

Liam Bot heeft reacties op de vragen die medewerkers het vaakst zouden krijgen. Het gaat dan om onderwerpen waarover Facebook de laatste tijd veel onder vuur ligt zoals de vrijheid van meningsuiting, het moderatiebeleid en het beïnvloeden van verkiezingen. Medewerkers die de bot iets vragen krijgen een kant-en-klaar antwoord, maar ook links naar blogposts met meer informatie en naar faqs. De New York Times zag een aantal van die antwoorden in. Op vragen over het moderatiebeleid zegt de bot bijvoorbeeld 'dat Facebook recent meer moderators heeft aangenomen', of de bot zegt dat regulering in sommige gevallen kan helpen. Het gaat om grotendeels standaard antwoorden die Facebook geeft bij nieuwe schandalen.

Het sociale netwerk heeft de laatste maanden met veel schandalen te maken gehad, onder andere over het factcheckbeleid van politici, datamisbruik, en de invloed van het bedrijf op verkiezingen. Facebookmedewerkers hebben daar zelf ook kritiek op. Onlangs schreven honderden ervan een open brief aan het bedrijf waarin zij hun zorgen uiten over het bedrijfsbeleid.