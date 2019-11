Rechter: Facebook moet optreden tegen bitcoinadvertenties met BN'ers

Facebook moet verplicht nepadvertenties verwijderen waarin bekende Nederlanders zogenaamd cryptovaluta aanprijzen. De rechter geeft mediamagnaat John de Mol daarin gelijk. Door de advertenties werden mensen voor miljoenen opgelicht.

Dat staat in het vonnis van een kort geding bij de voorzieningenrechter in Amsterdam. Hoe het sociale netwerk optreedt tegen de advertenties maakt niet uit, maar als Facebook dat niet doet kan het een dwangsom van 1,1 miljoen euro krijgen.

De rechtszaak was aangespannen door mediaondernemer John de Mol. De laatste maanden verschijnen er regelmatig advertenties op Facebook waarin foto's van hem worden gebruikt met wervende teksten die stellen dat De Mol rijk is geworden door het handelen in bitcoin of andere cryptovaluta. Vaak worden daarvoor nepnieuwsberichten geschreven op websites die lijken op die van de NOS of NU.nl. De Mol is niet de enige bekende Nederlander die op die manier werd gebruikt voor de nepadvertenties. Onder meer Alexander Klöpping, Marco Borsato en Humberto Tan figureerden regelmatig in de advertenties. De advertenties leidden bovendien tot slachtoffers: de Fraudehelpdesk heeft van tientallen slachtoffers gehoord die meer dan 1,7 miljoen euro zouden zijn kwijtgeraakt. De Mol eiste van Facebook dat het de advertenties verwijderde.

Facebook zei altijd dat een algemeen filter op De Mols naam te ingewikkeld en duur zou zijn om te implementeren. Dat zou er bovendien voor zorgen dat er ook veel echte berichten over De Mol zouden worden verwijderd. Ook zegt Facebook dat het voor advertenties slechts een doorgeefluik was. Daar ging de rechter niet in mee. De uitspraak is één van de eerste uitspraken wereldwijd waarin Facebook wordt opgedragen zich met de inhoud van advertenties te bemoeien. Het bedrijf heeft lange tijd volgehouden dat het niet gaat over de feitelijke juistheden in advertenties. Onlangs kwam het bedrijf nog onder vuur te liggen toen het besloot advertenties van politici niet te factchecken.