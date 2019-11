Facebook belooft strenger op te treden tegen misleidende advertenties met BN'ers

Facebook gaat de komende tijd strenger optreden tegen adverteerders die proberen gebruikers te misleiden met reclame waarin bekende Nederlanders voorkomen. Onder andere frauduleuze bitcoin-advertenties zijn populair.

Arno Lubrun, die bij Facebook werkt als Country Manager Benelux, schrijft in een post op Marketing Facts hoe zijn bedrijf dit aan gaat pakken. Er komt bij wijze van test een formulier waar gebruikers melding kunnen maken van dergelijke misleidende advertenties. Dit formulier wordt al in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland getest, en komt medio volgende maand ook voor Nederlanders beschikbaar. Of dit dan alleen om Nederland gaat of dat er ook andere landen gebruik van kunnen maken, is niet duidelijk. Het is overigens al mogelijk om via het optiemenu bij een advertentie melding te maken van ongepaste inhoud.

Ook zet Facebook in op betere automatische herkenning van misleidende advertenties. Onder andere met verbeterde zelflerende algoritmes moet dergelijke reclame eerder worden verwijderd. Wel stelt Facebook dat het een kat-en-muisspel blijft met criminelen, waarbij het niet kan beloven de frauduleuze advertenties volledig uit te kunnen bannen.

De afgelopen tijd zijn er veelvuldig advertenties op Facebook geplaatst waarbij het lijkt alsof verscheidene bekende Nederlanders, zoals John de Mol of Alexander Klöpping zaken aanprijzen, waarbij het vaak gaat om bitcoin. Klöpping en de Mol hebben veelvuldig hun beklag gedaan, en melding gemaakt van de misleidende advertenties bij Facebook, maar de sociale-netwerkgigant heeft tot nu toe niet ingegrepen.