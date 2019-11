Nederlandse politie ziet aangiftes internetoplichting licht toenemen

Er komen steeds meer meldingen binnen van internetoplichting bij de Nederlandse politie. Dit jaar is het aantal aangiftes met 7 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Ook werden er dit jaar al 200 nepwebshops gesloten door de politie.

Dat stelt Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting, tijdens een uitzending van Radar. Het aantal aangiftes ligt dit jaar al op 47.000, en dat is dus 7 procent meer ten opzichte van vorig jaar. Overigens kon van der Linden geen redenen geven waarom het aantal aangiftes is toegenomen. Wel stelt hij dat oplichters steeds beter in staat zijn om webshops na te bouwen; het ligt daarom voor de hand dat er steeds meer mensen in internetoplichting via nepwebshops trappen, omdat zij deze niet van de echte webshop kunnen onderscheiden.

Daarnaast meldt de politie dat het dit jaar al 200 frauduleuze webshops zijn gesloten. Dat is aanzienlijk minder dan het aantal van 307 dat de politie vorig jaar in december meldde. Wel is bekend dat het aantal nepwebshops rond de feestdagen toeneemt, waardoor er mogelijk in de komende maand nog meer worden gesloten.