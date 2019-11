'Intel komt met NUC-modellen met tiende generatie processors'

Intel brengt mogelijk binnenkort een reeks NUC-computers uit met processors uit de tiende generatie. Op websites van meerdere retailers zijn productnummers voor NUC10-modellen verschenen. Mogelijk vallen hieronder ook modellen met hexacore-cpu's.

Intel heeft de NUC10-serie nog niet officieel aangekondigd, maar bij verschillende Europese retailers zijn inmiddels al wel productvermeldingen verschenen, ontdekte het Duitse WinFuture. Intel NUC-pc's gebruiken doorgaans cpu's uit de Core-U-serie. Deze processors zijn bedoeld voor laptops, en hebben een relatief laag stroomverbruik.

Uit de productnamen is al op te maken welke hardware de compacte computers zullen bevatten. In de productvermeldingen staan bijvoorbeeld varianten met Core i3-, i5- en i7-processors. Intel heeft in de tiende generatie twee i7-modellen in de Core-U-serie, waaronder de i7-10710U met 6 cores en 12 threads. Deze cpu heeft een basiskloksnelheid van 1,1GHz en een turbofrequentie van 4,7GHz. Deze sku wordt overigens niet specifiek genoemd. Er zijn ook varianten met Core i5- en i3-cpu's te zien op de productlijst. Vermoedelijk bevat het i5-model een 10210U met 4 cores en 8 threads die draaien op 1,6GHz. De turbofrequentie van deze cpu is 4,2GHz. Ook een model met i3-10110U met 2 cores, 4 threads en een basiskloksnelheid van 2,1GHz lijkt in de maak.

Volgens de productlijsten worden varianten meestal met 8GB en 16GB ram geleverd. Daarnaast wordt een enkele NUC10-computer met een i3-processor met 4GB ram genoemd. Vermoedelijk zullen de compacte moederborden van de NUC-pc's twee ram-slots bevatten, zodat gebruikers het werkgeheugen zelf kunnen vervangen en uitbreiden. Ook worden modellen met 1TB-hdd's genoemd. Doorgaans hebben NUC-computers ruimte voor een 2,5"-hdd of -ssd. Enkele modellen worden geleverd met een nvme-ssd, en ook zijn er enkele varianten met 16GB aan Optane-geheugen.

Het is nog onduidelijk wanneer Intel met de NUC10-pc's komt. Volgens de eerste retaillijsten zullen de compacte computers tussen de 320 en 962 dollar kosten. Omgerekend komt dit neer op 357 en 1055 euro, inclusief btw.

Afbeelding via WinFuture.de