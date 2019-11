Intel kondigt Frost Canyon-NUC's met Comet Lake-processors aan

Intel heeft zijn Frost Canyon-NUC's met processors van de tiende generatie officieel aangekondigd. In de mini-pc's zitten Comet Lake-laptopprocessors met maximaal zes cores, die zijn ingesteld op een tdp van 25W. Er komen modellen met Core i7, i5 en i3.

Intel voorziet zijn nieuwe NUC's van de Core i7-10710U, de Core i5-10210U en de Core i3-10110U. Die processors van de Comet Lake-generatie worden op 14nm gemaakt en in laptops worden deze veelal ingesteld op een tdp van 15W. Voor de mini-pc's zet Intel de tdp op 25W, zodat ze langer op een hoge kloksnelheid kunnen werken.

De Core i7-10710U die in het topmodel zit, is een hexacore met een kloksnelheid van 1,1GHz en een maximale turbosnelheid van 4,7GHz. De maximale turbosnelheid met alle zes de cores actief is 3,9GHz. Tweakers publiceerde vorige week een review van een MSI-laptop die van de Core i7-hexacore is voorzien.

In de NUC's is ruimte voor twee ddr4-2666-geheugenreepjes, oftewel een maximale capaciteit van 64GB. Alle uitvoeringen bieden ruimte aan een m2-nvme-ssd, er zijn ook varianten die een 2,5"-ssd of -hdd kunnen huisvesten. Alle modellen hebben een sdxc-geheugenkaartslot.

De NUC's hebben aan de voorkant twee usb 3.2 gen2-aansluitingen; een type-a- en type-c-connector. Verder zit er aan de voorkant een 3,5mm-jack. Aan de achterkant zitten een hdmi 2.0-poort, gigabitethernetaansluiting, Thunderbolt 3-aansluiting en twee usb 3.0-poorten. De NUC's hebben WiFi 6-ondersteuning, oftewel 802.11ax en zijn voorzien van bluetooth 5.0.

Intel heeft de adviesprijzen en alle specificaties van de nieuwe NUC's op zijn Ark-website gezet. De goedkoopste uitvoering met Core i3-10110U kost zo'n 480 dollar. Deze versie heeft 4GB ram, 16GB Optane-geheugen en een 1TB-hdd. Een variant met Core i5-10210U, 8GB ddr4, een 256GB-ssd en een 1TB-hdd kost 600 dollar. Er zijn meerdere versies met Core i7 voor prijzen rond 800 dollar. Een versie met 16GB ddr4, 256GB-ssd en 1TB-hdd kost 813 dollar. Wanneer de NUC's in Nederland en België verschijnen en wat de europrijzen zijn, is nog niet bekend.