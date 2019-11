Linux 5.4 met exFat-ondersteuning is verschenen

Linus Torvalds heeft de release van versie 5.4 van de Linux-kernel bekendgemaakt. De release brengt onder andere ondersteuning voor Microsofts exFat-bestandssysteem naar de kernel. Daarnaast is de ondersteuning voor AMD-, Intel- en Qualcomm-chips uitgebreid.

Het gaat om initiële exFat-ondersteuning die gaandeweg uitgebreid wordt. De komst van de exFat-driver naar de kernel is mogelijk omdat patenthouder Microsoft de specificatie van het bestandssysteem in augustus heeft vrijgegeven en gebruik voor de Linux-kernel aanmoedigt. Het bedrijf helpt ook mee bij de implementatie. Onder andere voor sd-kaarten is exFat in gebruik.

Kernel-versie 5.4 heeft codenaam Kleptomaniac Octopus en bevat ook ondersteuning voor AMD Radeon Navi 12, Navi 14 en de komende Arcturus-gpu's, die in de eerste helft van 2020 verwacht worden. Verder is er vroege ondersteuning voor de AMD-apu's met codenamen Dali en Renoir en voor de Gen 12-gpu's van Intels Tiger Lake-generatie. Deze chips worden ook volgend jaar verwacht. Tenslotte kan de Linux-kernel 5.4 overweg met de Snapdragon 855 van Qualcomm.

Phoronix heeft een overzicht van alle nieuwe features van Linux-kernel 5.4 op een rij gezet. Eind januari of begin februari moet Linux 5.5 verschijnen. Die release moet onder andere ondersteuning voor AMD's overklokfunctionaliteit OverDrive voor Navi-gpu's brengen.