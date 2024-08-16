Microsoft verhoogt limiet voor FAT32 naar 2TB in Windows 11-bèta

Microsoft verhoogt de maximale grootte voor FAT32-partities naar 2TB. Die limiet lag altijd op 32GB, maar dat wordt hoger in een Insider-build van Windows 11. Dat geldt voorlopig alleen voor formatteringen via de command line en niet via de gui.

De veranderingen zitten volgens Microsoft in Insider Preview Build 27686 van Windows 11 in het Canary-channel. "Bij het formatteren van schijven via de command line met het format -commando, hebben we de FAT32-limiet van 32GB naar 2TB verhoogd", schrijft het bedrijf. Het gaat dus expliciet om de cli-variant en niet om de gui in de Verkenner, die nog steeds schijven van maximaal 32GB kan maken. Microsoft schrijft niet of het de gui later ook wil aanpassen. Naar verwachting komt de verandering in de toekomst in een definitieve versie van Windows 11, maar het is niet bekend wanneer.

Windows had altijd een arbitraire limiet van 32GB voor FAT32-partities. Gebruikers konden daar wel omheen werken door thirdpartytools te gebruiken of als admin via PowerShell bepaalde commando's te gebruiken. Windows kon daarnaast ook omgaan met grotere partities, maar ze niet zelf maken.