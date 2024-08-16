Microsoft verhoogt limiet voor FAT32 naar 2TB in Windows 11-bèta

Microsoft verhoogt de maximale grootte voor FAT32-partities naar 2TB. Die limiet lag altijd op 32GB, maar dat wordt hoger in een Insider-build van Windows 11. Dat geldt voorlopig alleen voor formatteringen via de command line en niet via de gui.

De veranderingen zitten volgens Microsoft in Insider Preview Build 27686 van Windows 11 in het Canary-channel. "Bij het formatteren van schijven via de command line met het format-commando, hebben we de FAT32-limiet van 32GB naar 2TB verhoogd", schrijft het bedrijf. Het gaat dus expliciet om de cli-variant en niet om de gui in de Verkenner, die nog steeds schijven van maximaal 32GB kan maken. Microsoft schrijft niet of het de gui later ook wil aanpassen. Naar verwachting komt de verandering in de toekomst in een definitieve versie van Windows 11, maar het is niet bekend wanneer.

Windows had altijd een arbitraire limiet van 32GB voor FAT32-partities. Gebruikers konden daar wel omheen werken door thirdpartytools te gebruiken of als admin via PowerShell bepaalde commando's te gebruiken. Windows kon daarnaast ook omgaan met grotere partities, maar ze niet zelf maken.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-08-2024 12:33 224

16-08-2024 • 12:33

224

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Reacties (224)

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thomas_n 16 augustus 2024 12:44
Een mooi voorbeeld van hoe lang "tijdelijke" oplossingen blijven bestaan. Dave Plummer schreef een paar maanden geleden op Twitter hoe hij deze 32GB-limiet vrij willekeurig gekozen had voor een "tijdelijke" ui in Windows 95:
(...)
That was some 30 years ago, and the dialog is still my temporary one from that Thursday morning, so be careful about checking in "temporary" solutions!

I also had to decide how much "cluster slack" would be too much, and that wound up constraining the format size of a FAT volume to 32GB. That limit was also an arbitrary choice that morning, and one that has stuck with us as a permanent side effect.
Vinez Initez @thomas_n17 augustus 2024 00:59
Als je Dave Plummer moet geloven heeft hij de helft van Windows geschreven. Ik heb geen vertrouwen in de beweringen van deze man.
Armada651 @Vinez Initez17 augustus 2024 02:40
De hele uitleg met "cluster slack" klopt ook van geen kanten. Zelfs met de kleinste cluster size die je in de UI kan selecteren van 512 bytes (dus de minste cluster slack) kan je met FAT32 nog steeds een partitie maken van 137GB (512 * 2^28 - 1).

Voor een maximum van 32GB zou je een cluster size moeten gebruiken van minder dan 128 bytes. Ik geloof niet dat zo'n kleine cluster size ooit standaard was (zie hier een tabel van huidige defaults).

Het is mij ook een raadsel waarom de limiet van 32GB dan ook aanwezig is wanneer je juist een grotere cluster size hebt geselecteerd. Er is echt geen touw aan vast te knopen.
kalikatief @Armada65118 augustus 2024 01:18
Dat laatste raadsel beantwoordt deze man toch best wel duidelijk in zijn video.

Het was een (uit modern oogpunt) tijdelijke oplossing. Het moest goed genoeg zijn voor de versie van Windows die destijds ontwikkeld werd, en gedurende die levensduur waren dergelijke capaciteiten opslagmedia niet in de lijn van verwachting gezien zijn simplistische beslissing om gewoon wat bestaande getallen te vermenigvuldigen om op deze limiet te belanden.

Dit is een van die zaken die in latere versies van Windows had moeten worden bijgewerkt (wat hij ook aan relevante personen in de organisatie had doorgegeven) maar er is nooit iets mee gedaan. Het functioneerde goed genoeg dat de mogelijke (indirecte) problemen die het veranderen kon veroorzaken het gewoon niet waard maakten; mensen die het echt nodig hadden konden mets iets meer moeite het wel voor elkaar krijgen.

Uit mijn oogpunt is het trouwens heel makkelijk redeneren met de kennis die we vandaag hebben. Gedurende de periode waarop dit werd gemaakt was het internet immers nog geen gemeengoed, en de hoeveelheid makkelijk beschikbare kennis veel kleiner (zeker m.b.t. reeds bestaande apparaten), en de toekomst was natuurlijk ook zeer onbekend ondanks het feit dat Microsoft wel wat contacten zal hebben gehad.

Wij zien op dit moment alles maar in termen van de maximale grootte van de partitie, maar er is een reden waarom clustergrootte überhaupt een instelling is. Zowel grote als kleine clusters hebben hun voordelen en nadelen: groter is sneller en kleiner is zuiniger. Zeker met de langzamere processors en opslagmedia van die tijd was het een probleem om te vaak nieuwe ruimte aan te breken. Wat je bespaarde in vrij te maken ruimte kwam ten kosten van veel meer huishouding in de File Allocation Table (waar deze boel zijn naam aan dankt!) wat ook weer meer vertraging met zich mee brengt. Ik vermoed dat er ook wel zorgen kunnen zijn geweest over hoe goed een dergelijk gigantische FAT zou schalen: het gebeurt best vaak dat zaken goed werken met hoeveelheden in de orde van 10, 100 en 1.000, maar dat het tergend langzaam wordt zodra je met de 10.000 en hoger aan de gang gaat.

Als je dan een arbitraire limiet nodig hebt om te voorkomen dat mensen technologische extremen opzoeken waar vervolgens klachten uit voorkomen (denk aan mensen die klagen dat Windows alle ruimte op hun schijven opsnoept, of dat de hele machine super langzaam is) waar je geen specifieke getallen voor weet omdat je geen glazen bol hebt, dan ga je dat maximum ook niet heel arbitrair binden aan bepaalde voorwaarden als een bepaalde clustergrootte. Stom en onbetrouwbaar als deze 32GB limiet mag zijn in verhouding tot wat het echt doet, op dat moment was het een goed genoeg getal dat de extremen afdekte tijdens de levensduur van die versie van Windows. (Vandaag zouden we misschien niet argwanend zijn, onder andere omdat we veel meer kunnen testen; mocht een limiet wel nodig zijn dan pushen we wel een hotfix die de halve wereld bereikt in een aantal uur... maar dat was destijds natuurlijk geen optie.)

[Reactie gewijzigd door kalikatief op 18 augustus 2024 01:18]

Armada651 @kalikatief18 augustus 2024 03:26
Mijn commentaar was specifiek gericht op zijn verklaring dat "cluster slack" de motivatie was. We kunnen er een hoop andere verklaringen bij speculeren en wellicht heeft hij inderdaad een andere verklaring gegeven in zijn video. Echter als je steeds van verklaring veranderd dan roept dat twijfels op over je claim dat jij verantwoordelijk was voor de keuze van dat limiet.
kalikatief @Armada65118 augustus 2024 23:37
Het was vast de motivatie die de grootste rol speelde, maar was het de enige? Maar laten we even eerlijk zijn: na 20 jaar onthoud je alleen de hoofdlijnen van je oude bezigheden, zeker als het een relatieve kleine taak is. Sterker nog, soms hebben we herinneringen die gewoon feitelijk niet blijken te kloppen (waar trouwens interessante onderzoeken over bestaan!), en het zou dus best kunnen zijn dat dit de reden is die hij onbewust heeft aangenomen / gerecreëerd op basis van zijn andere ervaringen. Deze limiet speelt immers al een lange tijd en hij was zich er duidelijk bewust van ondanks het feit dat hij al lang niet meer bij Microsoft werkt.

Daarnaast is het een Youtube video. Ik heb zijn andere videos wel eens gezien, en hij gaat niet diep in op de materie. Hij vertelt met name leuke verhaaltjes, maar laat vaak details weg of versimpeld deze zoals redelijk standaard is met een standaard lulverhaal dat gedeeld wordt met iemand die niet zo technisch onderlegd is als de verteller.

Ik zie geen reden voor hem om te liegen over zijn rol in dit verhaaltje of anderen. Het is heel makkelijk voor collega's van toen om hem keihard te ontkrachten als hij fabeltjes vertelt. Zijn grootste verhaaltjes die mij bijstaan zijn de taakbeheerder, dit scherm van het formatteren en de compressed zip folder... en met name de laatste twee hebben redelijk bekende tekortkomingen die hen in een negatief daglicht stellen. De eerste is zowel hard herschreven in modernere versies en door techneuten frequent vervangen door Process Explorer. Als hij echt fabeltjes zou willen vertellen, dan zouden onderwerpen die de tijd beter doorstaan hadden logischer zijn, toch?
eurob @Vinez Initez19 augustus 2024 17:04
Hij weet wel heel veel en zijn coding skills zijn indrukwekkend...
https://www.youtube.com/c/DavesGarage/videos
supersnathan94 @thomas_n16 augustus 2024 13:17
Ik vind het eigenlijk ronduit absurd hoeveel MS dit soort tijdelijke oplossingen kompleet links heeft laten liggen. Ook task manager en andere zaken van deze meneer terwijl ie dat best wel vaak al had aangegeven.

30 jaar zitten we al met dit arbitraire limiet aan te modderen en voor allerlei andere systemen is daarmee een standaard gezet. Echt jammer.
Vaughn @supersnathan9416 augustus 2024 16:28
30 jaar zitten we al met dit arbitraire limiet aan te modderen en voor allerlei andere systemen is daarmee een standaard gezet. Echt jammer.
Dat komt doordat MS het eigen NTFS wat haar intrede deed in Windows 3.1 wilde promoten ter faveure van FAT32, NTFS had volgens mij nooit zo'n vlucht genomen als die beperking niet in FAT32 was blijven zitten, NTFS kon toen met de standaard clustersize van 4K al 16TB adresseren tot een max van 256TB met 64K clusters wat pas met Windows NT4 mogelijk werd. Toentertijd was FAT32 ook niet een heel erg robuust filesysteem te noemen, en grotere volumesizes maakte die stabiliteit echt niet beter.
_JGC_ @Vaughn16 augustus 2024 17:27
NTFS is een journalled FS, FAT32 niet. In de tijd van Windows NT bestond FAT32 niet, toen zaten we met FAT16. FAT32 support kwam pas met Windows 95 OSR2 en Windows 2000. Windows 9x heeft nooit NTFS ondersteund.

De enige bescherming die FAT32 heeft is een backup allocation table. Voor grotere disks wil je gewoon geen FAT meer.
fevenhuis @_JGC_16 augustus 2024 18:46
Fat32 wordt ook alleen nog voornamelijk voor portable flashstorage gebruikt en we kunnen inmiddels wel meer gebruiken.

Fat32 is het enigste filtersysteem wat out-of-the-bix goed werkt met alle operating systems.

Microsoft heeft exFat gemaakt om grotere schijven te ondersteunen, maar tegelijkertijd de rem er op gehouden, wat neergekomen is op een niet goed ondersteunde standaard.

Het aanpassen van fat32 zal bestand uitwisseling tussen Linux en Windows systemen ten goede komen. Iets wat aansluit in het beleid van MS om steeds meer marktaandeel van Linux over te nemen.
ibmpc @fevenhuis16 augustus 2024 19:12
Kleine toevoeging: Ik denk dat FAT12 het enige filesysteem is dat met echt alle operatingsystems goed werkt en nog steeds werkt met Windows 11. Het latere FAT16 werkt niet met PC/MS-DOS 2.x en lager.
Llopigat @fevenhuis17 augustus 2024 12:22
Fat32 wordt ook alleen nog voornamelijk voor portable flashstorage gebruikt en we kunnen inmiddels wel meer gebruiken.
Daar zie je toch meer exFAT, dat is bijvoorbeeld de standaard voor SD Kaarten: Wikipedia: exFAT
fevenhuis @Llopigat17 augustus 2024 16:02
Ja zoals genoemt, maar dat werkt niet goed met alles. Voorheen was fat32 de standaard.
BeosBeing @fevenhuis19 augustus 2024 17:00
Fat32 wordt ook alleen nog voornamelijk voor portable flashstorage gebruikt en we kunnen inmiddels wel meer gebruiken.
Sterker nog, voor meer is er ExFAT wat o.a. in SDXC-kaartjes gebruikt wordt (ik zie dus het nut niet van deze update). Er zijn echter betere bestandssystemen voor portable flashstorage zoals JFFS, JFFS (2001), YAFFS (2002), UNIFS (2008) en F2FS (2012),
Fat32 is het enigste filtersysteem wat out-of-the-bix goed werkt met alle operating systems.
De facto heb je gelijk, maar de bestandssystemen die ik noem zijn free-and-open-source en er is geen enkele reden waarom fabrikanten die niet implementeren.
Microsoft heeft exFat gemaakt om grotere schijven te ondersteunen, maar tegelijkertijd de rem er op gehouden, wat neergekomen is op een niet goed ondersteunde standaard.
Microsoft heeft exFAT afgedekt met nieuwe patenten zodat ze er licentiegelden voor kunnen vragen.
Het aanpassen van fat32 zal bestand uitwisseling tussen Linux en Windows systemen ten goede komen.
Integendeel, je kunt straks een FAT32-partitie aanmaken die door bestaande apparatuur niet gelezen kan worden.Dat wordt chaos.
Iets wat aansluit in het beleid van MS om steeds meer marktaandeel van Linux over te nemen.
Hooguit op servergebied kunnen ze marktaandeel van Linux overnemen, dit is daarvoor totaal niet relevant.
killerdemon @Vaughn16 augustus 2024 18:40
Bestanden van max 4gb is ook best irritant soms
xFeverr @Vaughn16 augustus 2024 19:32
[...]
Dat komt doordat MS het eigen NTFS wat haar intrede deed in Windows 3.1 wilde promoten ter faveure van FAT32, NTFS had volgens mij nooit zo'n vlucht genomen als die beperking niet in FAT32 was blijven zitten.
De originele ontwikkelaar van dat dialoogvenster heeft die limiet voor andere redenen gekozen. Niet om NTFS te promoten, maar vanuit de overtuiging dat boven die (toentertijd enorme hoeveelheid) grootte het gewoonweg zonde wordt omdat de clusters dan te groot worden vanwege het beperkte aantal mogelijke clusters bij FAT32.

Zie deze video waarin hij het zelf uitlegt: YouTube: Blame Me: The Windows 11 Disk Formatter
B_FORCE @supersnathan9416 augustus 2024 13:55
Absurd is het zeker, maar verbaast het je zo dan?

Ik heb voor talloze bedrijven gewerkt en opdrachten gedaan.
Dat tijdelijke oplossingen worden gebruikt in het eindproduct of bv productie is bijna meer regel dan uitzondering.

Ik heb best wel wat facepalm momenten gezien.

Meest lastige is dat men het vaak niet wil toegeven (vooral management en Ceo's etc)
RavensAngel @B_FORCE16 augustus 2024 15:42
Maar mss was het nooit de verwachting dat dit zo lang ging meegaan.
Ik heb ook genoeg 'mooie' oplossingen gezien die uiteindelijk nooit tenvolle werden gebruikt. Bij een nieuw project werd alles opnieuw geschreven, want ... "wij kunnen beter". Uiteindelijk werd ook daarvan nooit het volledige potentieel gebruikt.
Het is maar hoe je ernaar kijkt. Software gaat tegenwoordig ook zo snel, dat de tijdelijke oplossing vaak voldoende blijkt voor de tijdsduur van het project.
En... iedereen denkt dat hij het altijd beter kan.
Toch blijkt dat de "Nu ... nu gaan we niet meer in de fout" attitude, nooit echt staande blijft.
B_FORCE @RavensAngel16 augustus 2024 16:30
Dat ben ik volledig met je eens.
Ergens niet teveel tijd in blijven steken vs een snelle simpele oplossing blijft altijd de grootste uitdaging.

Daarom moet je ook altijd de dialoog openhouden en dingen zo problemen te maken dat ze tenminste schaalbaar zijn.

Anders krijg je daar op den duur problemen mee en levert het je een hoop meer werk en hoofdpijn op = uiteindelijk duurder.

Voor software valt dat nog enigszins te doen.
Met hardware en mechanica zit je al snel vast aan keuzes.
"Even" een nieuwe matrijs maken of een redesign doen, is ook nogal een dure grap bijvoorbeeld.

Maar ik heb in het verleden ook voor een bedrijf gewerkt waar de software en code echt als een soort kaartenhuisje in elkaar was geprutst.
15-20 jaar later weet EN niemand meer hoe het precies werkt EN zodra je ergens iets aanpaste, stortte de rest in elkaar.

Hopeloze en gevaarlijke toestand om in te zitten omdat hier het bestaansrecht van het totale bedrijf aan vast hangt.
Zoiets moet je gewoon nooit willen.
Verwijderd @B_FORCE16 augustus 2024 22:40
"Snelle simpele oplossing"

Een snelle oplossing is zelden simpel. Simpel én goed is een van de moeilijkste dingen.
Het zijn juist de snelle oplossingen die complexiteit toevoegen, omdat ze vaak net buiten het randje van de architectuur vallen. (Het inschakelen van de architect maakt het als snel niet ..erm.. snel).
En dus zit je met een uitzondering waarvoor weer uitzonderingen gemaakt moeten worden.

En dan krijg je dat kaartenhuis als er een keer iets gebouwd moet worden waardoor al die uitzonderingen met terugwerkende kracht eruit gefactored moeten worden.
himlims_ @B_FORCE16 augustus 2024 13:58
niets is zo permanent, als een tijdelijke oplossing die werkt :+
emeralda @himlims_16 augustus 2024 20:09
Kijk maar naar de Belastingdienst.
Verwijderd @himlims_16 augustus 2024 22:42
En die oplossingen die zo vaak intern als irritatiepunt besproken worden, dat er meer over gesproken is door de devs dan dat het tijd kostte om het goed te fixen.
Superstoned @Verwijderd16 augustus 2024 23:57
Dat is waar open source wel een voordeel heeft - er kan iemand van buitenaf een patch insturen.
Noppie1991 @B_FORCE17 augustus 2024 01:33
Iets vergelijkbaars heb ik ook meegemaakt bij mijn werkzaamheden als een technische supportmedewerker. Klant gaf teveel historische brondata mee waardoor het importeren en verwerken in SQL dusdanig lang duurde dat dit bleef hangen (De SQL server was hier niet op berekend). Om de gebruikers snel door te kunnen laten gaan met hun werk had ik even snel een workaround gemaakt door de aangeleverde data op te schonen (lees: te oude data verwijderen) voordat het in het systeem werd geïmporteerd.

Nu had ik natuurlijk kunnen kiezen om te kijken naar ouder dan huidige datum - 10 maanden o.i.d. maar ik besloot om een keiharde datum te pakken, ik had immers de klant geïnformeerd dat dit een tijdelijke oplossing betrof :+

Je kunt vast al raden wat er gebeurde... Het systeem liep na een aantal maanden weer vast want er was letterlijk niks gedaan aan het teveel aanleveren van historische data :/
HuisRocker @B_FORCE16 augustus 2024 14:24
Dat is zeker waar...
Gelukkig heeft het ook voordelen, door dit 'tijdelijk/halfslachtig' gedoe is tenminste snel duidelijk bij welke werkgever je geen langdurig contract moet gaan tekenen! ;)
kabelmannetje @supersnathan9416 augustus 2024 23:20
Fat32 ga je in geen enkel serieus te nemen systeem gebruiken. Het is zo ongeveer het slechtst denkbaar FS.
Llopigat @kabelmannetje17 augustus 2024 12:25
Ja, ik denk dat veel mensen het zich niet herinneren hoe fout het kon gaan als je de computer op een onbewaakt moment uitzette.

Tegenwoordig met journalling filesystems is dat nauwelijks een probleem meer.
Josk79 @Llopigat17 augustus 2024 21:15
Eerst netjes ‘park’ uitvoeren voor het uitschakelen!
binbash. @Josk7917 augustus 2024 23:20
Eerst netjes ‘park’ uitvoeren voor het uitschakelen!
Dat zijn nog de hele oude MS-DOS tijden lol versie 1,2,3 geloof ik zoiets ? Voor mijn tijd in ieder geval. versie 5 kwam ik in de mix. En toen heb ik me wel is afgevraagd waar het voor was.
Sine @binbash.19 augustus 2024 10:40
Dat was voor MFM/RLL harddrives (ST506/ST412) die zelf hun kop niet parkeerden op de landing zone bij het uitschakelen.

Dus het was niet zozeer OS afhankelijk maar hardware.
binbash. @kabelmannetje17 augustus 2024 23:11
Snap ik dus ook niet idd. Zie echt geen enkel nut meer voor FAT32. Kan echt helemaal niks bedenken.
bzuidgeest @supersnathan9416 augustus 2024 14:46
Zo absurd is het niet. Microsoft prefereert dat je ntfs gebruikt. Ook is Microsoft koning in backwards compatibility. Iets aanpassen, hoe simpel ook kan altijd iets anders kapot maken. Dus daar zijn ze relatief voorzichtig mee. De kans daarop was waarschijnlijk klein in dit geval. Maar ik kan mij voorstellen dat ze belangrijkere dingen aan hun hoofd hebben en hadden.
Ablaze @supersnathan9416 augustus 2024 16:53
MS heeft al 25 jaar een alternatief in de vorm van NTFS, dat disks aankan van honderden terabytes. En voor verwisselbare media is er EXFAT dat eveneens zo goed als onbeperkt is.
Ik denk dat men gewoon niet had verwacht dat FAT32 nog steeds relevant zou zijn.

Edit: onwaarheden.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 16 augustus 2024 17:09]

Remzi1993 @Ablaze19 augustus 2024 05:05
FAT32 is vrij te gebruiken voor iedereen (Andere bedrijven kunnen het gratis gebruiken). NTFS en exFAT niet. Als ze dat ook open source maken dan zou iedereen het gebruiken zonder dat ze licenties moeten betalen. De enige reden waarom men dat niet gebruiken omdat ze dan moeten betalen aan MS.
rjmno1 @supersnathan9416 augustus 2024 14:56
Als ze dat nu eerder gedaan hadden dan hadden we in het verleden niet zo hoeven aan te modderen.
Waargoed beter laat dan nooit.
Oberon.Sedai @rjmno116 augustus 2024 16:14
ja, want niemand gebruikte NTFS.
supersnathan94 @Oberon.Sedai16 augustus 2024 17:06
Fat32 is de enige die out of the box werkt op alle major OS versions. Linux, mac, maakt niet uit.

NTFS is een drama onder mac en Linux en exFAT is afhankelijk van onder welk systeem de format is gedaan of het werkt.

FAT32 is een essentieel format voor bepaalde zaken die ook nu nog gewoon heel normaal zijn, zoals DJ apparatuur.
aikebah @supersnathan9416 augustus 2024 20:11
NTFS is een drama onder mac
NTFS doet het prima op de mac met 3rd party software (NTFS for mac van Paragon Software) van de paar tientjes die het kostte al jarenlang plezier gehad.
supersnathan94 @aikebah16 augustus 2024 22:09
Tsja het kan ook met de NTFS driver van bootcamp of een terminal commando om writes te activeren, maar het feit dat je dit actief moet installeren of aanzetten maakt het gewoon irritant en dus niet altijd mogelijk (onder beheer bijvoorbeeld).
Verwijderd @supersnathan9416 augustus 2024 22:52
Mwah, volgens mij is NTFS support onder linux vrij goed tegenwoordig.
Zal denk ik op een verse install niet standaard werken zonder extra packages, maar dat is ook niet gek, aangezien 90% van de gebruikers het niet nodig heeft.

(Even gekeken op mijn linux-only laptop (mint) waarop ik nog nooit NTFS support nodig heb gehad, en mount.ntfs en mount.ntfs-3g staan geinstalleerd, is out-of-the-box dus).
BeosBeing @Verwijderd19 augustus 2024 17:06
... maar dat is ook niet gek, aangezien 90% van de gebruikers het niet nodig heeft.
Ik denk dat 90% van de Linux gebruikers - in ieder geval in het verleden - dualboot deed, dan kom je gow tegen dat je net dat bestand nodig hebt dat op de "Windows-partitie" staat, op NTFS dus.
Genosha @supersnathan9416 augustus 2024 13:59
"If it aint broke, dont fix it"
MrFax @supersnathan9416 augustus 2024 23:02
Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing.
kodak @thomas_n16 augustus 2024 13:26
Ik lees niet dat de ontwikkelaar de keuze maakte dat de limiet tijdelijk zou zijn. Eerder juist niet omdat het een weloverwogen keuze was uit alle opties voor deze limiet te kiezen. Vervolgens is deze toegepast in een UI die wel tijdelijk zou moeten zijn, omdat het niet elegant geschreven was. Het is ook geen verklaring dat in de command-linetools de limiet net zo goed beperkt is. Eerder dat het een weloverwogen keuze is geweest dat het tijdelijke van de limiet niet op zou gaan tenzij men anders zou besluiten.
beerse @thomas_n16 augustus 2024 15:48
eehh... hoe zat het ook al weer? Fat12: 12-bits adressen. Fat16: 16-bits adressen. Fat32: 32-bits adressen. Waarbij de adressen dan te zien zijn als block-nummers.

En ergens in 1990 of zo, op een toenmalige ms-dos pc met 20 GB harddisk en stacker voor ruimte verdubbelen toch beperkt zijn tot 32-GB. Enne, nee, dat heeft niets met W95 te maken, dat was msDos 3.21 van ruim daar voor.
Mijzelf @beerse16 augustus 2024 16:04
20GB in 1990? Ik denk dat je er een factor 1000 naast zit.
Oberon.Sedai @Mijzelf16 augustus 2024 16:18
ik had in 1995 een WD van 120MB IDE, en dat was de grootste van de vriendenkring die allemaal met 40MB disks zaten. sommigen zelfs nog met de seagate mfm harddisk interface.
Verwijderd @Oberon.Sedai16 augustus 2024 22:55
Ik ging een paar jaar later van 20MB met dblspace naar 540MB. Toen kreeg ik te horen 'dat krijg je nooit vol'.
beerse @Mijzelf16 augustus 2024 18:01
Het was in ieder geval een msDos 3.2-nogwat versie. Het was met een philips nms 9100 pc en volgens DrGoogle is die van 1988.

Detail is ook dat het in de tijd was dat vele pc-s nog zonder harddisk werkten. Dat werkte dan met 1 of 2 floppies.

Deze nms 9100 pc heb ik toen ook gebruikt met minix, al kan ik mij niet herinneren of dat op de harddisk draaide of op 2 floppies.
Mijzelf @beerse16 augustus 2024 19:34
Voor de introductie van FAT32 (in '96 of '97) gebruikte DOS FAT16 voor harddisks. Oorspronkelijk kon je daarmee partities aan van 32MiB (2^16) * 512 bytes, maar later (Dos 3.3?) kon je clusters maken van enkele sectoren groot, en kon je filesystemen maken tot wel 2GiB (bij een clustersize van 32kB, en dus veel slack).
Maar het is uitgesloten dat je een 20GB schijf had in 1990. Volgens Wikipedia introduceerde IBM in 1990 de "Redwing", van maar liefst 857MB. Nog geen 1GB.
beerse @Mijzelf18 augustus 2024 12:14
Toegegeven, ik moest het ook even nazien. De 20 was wel goed, het is meer waarschijnlijk dat het 20 MByte was.
Ge Someone @beerse16 augustus 2024 18:45
nee, dat heeft niets met W95 te maken
Dit gaat juist wel over Windows 95, Plummer heeft het namelijk over de GUI versie, niet over DOS.
Verwijderd @Ge Someone16 augustus 2024 23:01
En dat was toch MS-DOS 7? (Niet om je punt onderuit te halen, maar ter aanvulling).
kaas-schaaf @thomas_n16 augustus 2024 14:01
Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing. Dat gebeurt helaas maar al te vaak.
ZinloosGeweldig @thomas_n16 augustus 2024 14:10
Niets zo permanent als een tijdelijke oplossing!
SPee @thomas_n16 augustus 2024 16:08
There is nothing more permanent than a temporary solution.
Een quote die vaak in de IT wordt gebruikt.

Nu weten we hoe lang die tijdelijke oplossingen (kunnen) blijven bestaan: reken dus op 30 jaar!
Dus om quote up te daten:
Any temporary solution will be in use for 30 years!
Ashketchum22 16 augustus 2024 13:25
En ik maar denken dat we ExFAT toch inmiddels al 18 jaar als opvolger van FAT32 hadden omdat dit met de limiet van 32GB zat.
Nee
Laten we een Fileformat uit van 28 jaar oud uit augustus 1996 nieuw leven in blazen door ineens de limit te verhogen...
Admiral Freebee @Ashketchum2216 augustus 2024 13:46
Let op, de limieten van FAT32 worden hier niet mee gewijzigd. FAT32 kon altijd al een maximaal volumegrootte van 2TB aan bij het gebruik van een sectorgrootte van 512 bytes. Daarnaast kan FAT32 maximaal bestanden van 4GB aan, mogelijk ben je daar mee in de war.

Windows heeft echter een beperking in zijn format tool waarmee volumes groter dan 32GB niet in FAT32 geformatteerd kunnen worden. Dit is vervelend als je een grotere SD-kaart of flash drive wil formatteren voor gebruik in een apparaat dat enkel FAT32 begrijpt. Deze beperking wordt nu verwijderd.

[Reactie gewijzigd door Admiral Freebee op 16 augustus 2024 13:48]

IStealYourGun @Admiral Freebee16 augustus 2024 14:16
Laats nog voorgehad, een digitale cheap ass camera voor kinderen die enkel fat32 aankon en een sd-card van 64GB. Veel te lang geduurd om dat aan de praat te krijgen en uiteindelijk een vage tool moeten gebruiken dat je liever niet draait.
SomerenV @IStealYourGun16 augustus 2024 15:14
Waarom dan niet gewoon een 32GB-kaartje scoren? Vaak zijn foto's van zo'n goedkoop ding toch minuscuul qua bestandsgrootte dus zelfs op 'maar' 32GB kun je er duizenden foto's op kwijt.
IStealYourGun @SomerenV16 augustus 2024 17:25
Mijn vriendin had zo eentje gekocht omdat het op de doos stond "max 64gb sd kaart". Er zat ook een format functie ingebouwd op die camera, maar die werkte niet.
svideo @SomerenV16 augustus 2024 15:32
Omdat die duurder zijn.
ibmpc @SomerenV16 augustus 2024 19:14
Soms zijn die dingen moeilijk te vinden. Zo ben ik op zoek naar USB sticks van maximaal 32 GB met een write-protect switch (voor de Media Creation Tool), maar ik kan ze bijna niet vinden.
Seal64 @Admiral Freebee16 augustus 2024 15:13
Dat was met de Nintendo 3DS nog wel eens een ding - officieel ondersteunt dat apparaat maximaal 32 GB SD kaartjes, FAT32 geformatteerd. In de praktijk konden grotere kaartjes ook best, maar Windows wilde dat inderdaad niet formatteren - maar third party tools wel.
Rudie_V @Ashketchum2216 augustus 2024 13:39
ExFAT is geoptimaliseerd voor flash drives, het is daarom ook aan te raden over FAT32 als je FAT wil gebruiken op een flash drive.
dasiro @Rudie_V16 augustus 2024 14:18
Ik meende dat het "Ex" stond voor External ofte removable storage zonder eigen controller of cache waarbij alle writes direct op het medium moesten gebeuren en dat de operation pas completed was als de verificatie gelukt was
Rudie_V @dasiro16 augustus 2024 15:42
De 'Ex' in ExFAT staat voor 'Extensible'.
Scriptkid @Ashketchum2216 augustus 2024 14:07
Er zijn nog aardig wat oude apparaten die alleen FAT ondersteunen vooral op externe media,

Gezien die media steeds groter worden is het fijn dat je het 100% kunt gebruiken ipv 10% .

media in de grote van 8Gb etc worden ook steeds meer uitgefaseerd en grotes als 128+ worden langzaam de standaard.
A Lurker @Ashketchum2216 augustus 2024 15:02
Er zijn nog zat embedded/lowcost chips/borden die het beste met fat32 werken of zelfs vereisen op bv een sd kaart. Of tenminste, vaak werkt ntfs sowieso niet, en soms zijn ze best kieskeurig op de kwaliteit van de sd kaart, en/of formattering.

Dan is het fijn dat Microsoft nog een beetje klust aan deze formaten die soms nog steeds goed van pas komen.

Degenen die al op exfat of ntfs zaten gaan niet ineens terug naar fat32 omdat je nu eenvoudiger grote partities aan kunt maken. Het heeft dus niks met nieuw leven inblazen te maken maar met keuzevrijheid en ondersteuning. Dat is een goede zaak, alhoewel ik wel toegeef dat het rijkelijk laat is van Microsoft dat nu pas te doen.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 16 augustus 2024 15:06]

GeroldM
@A Lurker16 augustus 2024 15:50
Heb laatst nog een laptop in handen gehad met een kopie van Directory Opus erop. Laptop is oud, net zoals DOpus, want het was een versie uit 2007. De mogelijkheden die toen al in DOpus zaten en nog altijd niet in Windows Explorer 18 jaar later, daar moet Microsoft zich eigenlijk toch echt voor schamen.

Ook de oeverloze discussies die ik heb moeten voeren over de arbitraire limieten van FAT32 met Microsoft-adepten....

En als laatste, hier in Zuid-Amerika kun je meestal alleen maar producten kopen van merken waar je nog nooit van hebt gehoord. Ook electronica. En als er ondersteuning is voor geheugenkaartjes, dan is FAT32 de enige optie. Want voor dit formaat hoeven geen licentiekosten te worden betaald. NTFS? Daarvoor moet je per geproduceerde unit voor betalen. En meer dan dat je denkt. En dat wordt echt doorberekent aan de klant.

ExFAT is ook niet gratis. Elk besturingssysteem heeft ook zeer betrouwbare drivers voor FAT32. Dat zou je ook denken van ExFAT en NTFS, maar dat valt toch meer tegen dan je zou verwachten.

Er zijn meerdere versies van NTFS en Microsoft zorgt ervoor dat deze uit den treure zijn getest voor backwards-compatibility. Diezelfde moeite doen andere fabrikanten niet. Niet alleen vanwege kosten, maar elke dag dat de legale afdeling van MS je niet achter je vodden aan zit is een goede dag. Dus kiest men (als product fabrikant zijnde) maar al te graag voor FAT32 ondersteuning en verder niks.
Dauthi @Ashketchum2216 augustus 2024 16:15
Exfat wordt niet eens ondersteund door smarttv's e.d.

Wat dat betreft is de industrie echt flut met het in gebruik nemen van de nieuwe standaard.
Atsiz 16 augustus 2024 12:38
is FAT32 niet iets ouds? Ik dacht dat men tegenwoordig alleen NTFS gebruikte.
Triblade_8472 @Atsiz16 augustus 2024 12:43
FAT32 komt uit 1996, NTFS uit 1993. (volgens wiki, moest t nakijken)

Dat klopt, veelal NTFS.

Maar! FAT32 is wel vreselijk universeel. Alles kan dat lezen en schrijven, terwijl MacOS alleen NTFS kan lezen en er niet naar schrijven. Linux en Android hebben er vaak ook moeite mee.

Vandaar dat USB sticks (bestaan die nog? :+ ) vaak FAT32 zijn.
Hijdaar95 @Triblade_847216 augustus 2024 13:03
Hoe moet je anders je BIOS updaten of Windows installeren? ;)
Triblade_8472 @Hijdaar9516 augustus 2024 13:13
BIOS updaten? ;)

Sommige BIOSsen kan je via een ingebouwde internet function updaten, andere via tools in t OS.
Maar USB blijft wel veruit het beste ja.

Ennuh, BIOS? UEFI! :P
sus @Triblade_847216 augustus 2024 13:34
BIOS bestaat ook nog gewoon hoor, en heb ik regelmatig nog dat ik ze wil updaten. Soms zelfs vanaf diskette :D
InsanelyHack @Triblade_847216 augustus 2024 14:05
een tweakert update de bios niet via het internet! ... of ben ik al veel te oud?
Alex3 @InsanelyHack17 augustus 2024 10:30
Nee, die typt zelf de hex code in :)
devil-strike @Alex318 augustus 2024 08:18
_/-\o_
GeroldM
@Triblade_847216 augustus 2024 16:03
Vanuit het OS BIOS/UEFI updaten...dat staat gelijk aan een kluis deur open zetten en dan met een hor-deur afsluiten. Ja, want dan is het makkelijk om BIOS/UEFI up te daten, want dat is veilig. In de tijd dat dit alleen via een USB stick kon gebeuren, waren er amper tot geen problemen met virussen/malware die het BIOS/UEFI aanvielen.

Dat is met dit update-mechanisme behoorlijk veranderd. Updates voor beveiliging zijn een goed concept. BIOS/UEFI updates via het OS uit kunnen voeren is dat niet. Ja, het maakt het werk van IT makkelijker en centraler, maar gezien de enorme toename in ransomware aanvallen en betalingen is BIOS/UEFI updaten via het OS toch niet zo'n slimme zet geweest.
skatebiker @Triblade_847216 augustus 2024 13:08
FAT32, exFAT en NTFS ondersteunen geen van drieën symbolic links als je zo'n partitie aan een Linux / maxOS systeem gekoppeld hebt. En dat doet apfs en ext4 wel.
Overigens kan macOS (en Linux) gewoon exFAT lezen en schrijven, vandaar dat ik mijn externe harde schijven en sd kaartjes als exFAT formatteer.
lenwar
@skatebiker16 augustus 2024 14:44
Het ligt er maar net aan wat je nodig hebt van een file system.

NTFS kun je gemount verkleinen.
NTFS heeft user-quota's op file system niveau
NTFS ondersteund 'secure delete' op file system niveau
NTFS ondersteund versleuteling op file system niveau
Enzovoorts.
Ext4 en APFS hebben dat niet.

Als je bovenstaande zaken niet nodig hebt dan is dat niet interessant. Als je bovenstaande zaken wel nodig hebt, heb je niets aan APFS of Ext4.

Ieder file system type heeft plus- en minpunten.
segil @lenwar16 augustus 2024 16:52
En vergeet niet de zeer uitgebreide ACL mogelijkheden die NTFS biedt.

[Reactie gewijzigd door segil op 17 augustus 2024 09:22]

uiltje @segil16 augustus 2024 19:51
En natuurlijk dat het een journaling file systeem is. Zo zijn er wel meer verschillen zoals uitgebreide meta data mogelijkheden. Ook wel lastiger te ondersteunen / implementeren op embedded dus, ondanks de vele voordelen. FAT32 is belachelijk makkelijk en natuurlijk incapabel.
Rainboww @skatebiker16 augustus 2024 16:59
"Overigens kan macOS gewoon exFAT lezen en schrijven"
Op OS-niveau misschien wel, maar sommige apps kunnen er echter niet 100% correct mee omgaan.
Zo moet de fotobibiliotheek van de Foto's app in de APFS-structuur of Mac OS Uitgebreid (Journaled)-structuur zijn: https://support.apple.com/nl-nl/108345
Laatst bij een kennis namelijk ervaren dat zijn iPhone niet meer direct naar de exFAT fotobibiliotheek kon importeren.
Verwijderd @Rainboww16 augustus 2024 23:08
Heeft dat niet met dat hele pseudo-case-sensitive (soms wel, soms niet) van MacOS, en het feit dat applicaties daarover aannamens doen?
kdekker @skatebiker16 augustus 2024 17:20
NTFS ondersteunt wel symbolic links, zie bijv https://ss64.com/nt/mklink.html, maar het beetje vreemde is wel dat je voor het maken veelal met admin rechten moet draaien. In die zin zijn (symbolic) links op UNIX achtige filesystemen (ik formuleer dit technisch niet 100% correct) wel onder de eigen credentials te maken (uiteraard, als je schrijfrechten hebt op het filesysteem).

Verwijderen van een link (junction) mag wel onder je eigen account.

En op UNIX-achtige filesystemen is het verschil tussen een symlinj naar een file of directory afwezig. Op Windows/NTFS verschilt dat.

[Reactie gewijzigd door kdekker op 16 augustus 2024 17:22]

Wolfos @Triblade_847216 augustus 2024 13:07
De Linux kernel heeft volgens mij net NTFS ondersteuning gekregen.
blackSP @Wolfos16 augustus 2024 13:14
NTFS suppoert bestaat al langer, officieel vanaf september 2021 zelfs.

'... All officially supported kernels with versions 5.15 or newer are built with CONFIG_NTFS3_FS=m and thus support it ...'
maar ook:

'... Linux kernel versions 2.1.74 and later include a driver written by Martin von Löwis which has the ability to read NTFS partitions; ...) Wikipedia: NTFS

en: https://www.kernel.org/do...rc3/filesystems/ntfs.html
fenrirs @Triblade_847216 augustus 2024 13:13
terwijl MacOS alleen NTFS kan lezen en er niet naar schrijven.
https://medium.com/macocl...n-source-way-a5fd0d1cb32e


Idioter is dat ext3/4, btrfs etc óók niet ondersteund wordt. De makkelijkste oplossing voor externe disks is vooralsnog een VM

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 16 augustus 2024 13:15]

Rudie_V @Triblade_847216 augustus 2024 13:25
NTFS heeft ook meerdere versie gehad, sinds XP versie 3.1. Hoewel het bij Windows NT 4.0 als NTFS 4.0, bij Windows 2000 als NTFS 5.0 en bij Windows XP als NTFS 5.1 bekend staat.


En FAT, File Allocation Table, is er al sinds 1977 en was ontwikkeld voor floppies. Er was 8 bit FAT, FAT12, FAT16, FAT16B, FAT32 en ExFAT. En nog een paar FAT exoten, zoals FATX in de XBOX.
zzzzap @Rudie_V16 augustus 2024 20:22
Als je dan nog verder terug gaat in de tijd: NTFS is weer afgeleid van HPFS, dat door IBM gebruikt werd voor OS/2.
HPFS zou sneller moeten zijn dan FAT, vandaar de naam High Performance File System.
Net als NTFS maakt deze gebruik van een MFT, Master File Table, welke dynamisch kan groeien bij meer bestanden. Dat in tegenstelling tot FAT, die een bepaalde grootte heeft en een maximum aantal bestanden aankan, afhankelijk of je FAT12/FAT16/FAT32 gebruikt.
Rudie_V @zzzzap16 augustus 2024 21:23
HPFS is ook ontwikkeld om een aantal tekortkomingen van FAT op te lossen en is ook gemaakt voor zwaardere I/O dan FAT. HPFS is efficiënter dan FAT.
Maar HPFS mist nog steeds zaken die wel in NTFS zitten, journaling filesystem, ACL's, compressie, encryptie en nog wat zaken. Een aantal van deze zaken zorgen weer voor meer overhead.
kaas-schaaf @Triblade_847216 augustus 2024 14:10
Echter FAT32 is (via opvolgers) gebaseerd op FAT12 welke uit 1980 is.
Verwijderd @Triblade_847216 augustus 2024 17:44
Denk ook aan apparatuur die geüpdate kan worden waar geen pc voor nodig is, denk aan sommige autoradio's, of versterkers. Die slikken over het algemeen alleen fat32.
batjes
@Triblade_847216 augustus 2024 18:31
De huidige versie van NTFS komt uit 2001. Sinds Vista is Microsoft al bezig met de opvolger, ReFS. Wat sinds 10-11 pas een beetje in gebruik genomen wordt. Want het lukt ze niet om een beter generieke filesystem te bouwen.
Vinny_93 @Atsiz16 augustus 2024 12:43
exFAT, EXT4, er zijn voldoende andere file systems die veel gebruikt worden. Vooral voor draagbare media is NTFS niet altijd de way to go. DJs zullen hier alles van weten.
thomasv @Vinny_9316 augustus 2024 12:49
exFAT vereist volgens mij een licentie (van Microsoft) om te mogen implementeren/gebruiken in commerciële hardware/software. Dat is dan ook een deel van de reden dat FAT32 nog zo veel gebruikt wordt.

Zie: https://www.microsoft.com...-licensing/programs#exfat

[Reactie gewijzigd door thomasv op 16 augustus 2024 12:49]

dmantione @thomasv16 augustus 2024 13:14
... behalve als de software die met exFAT werkt open-source is. Microsoft heeft de exFAT-patenten namelijk ingebracht bij het Open Invention Network, wat betekent dat openbronprogrammatuur automatisch een licentie krijgt.
thomasv @dmantione16 augustus 2024 13:36
Daarom zei ik ook commercieel. Niet omdat het een het ander uitsluit, maar omdat de praktijk leert dat vendoren hun software graag closed source houden om geen goedkope Chinese namaak in de hand te werken bijv.
dmantione @thomasv16 augustus 2024 16:57
Ik zat met name aan Android-apparaten te denken: Telefoons en televisies kunnen zonder probleem exFAT ondersteunen, want Linux, maar het is toch behoorlijkj commerciële hardware,
thomasv @dmantione16 augustus 2024 17:00
Hmm, inderdaad via de Linux kernel heb je wel toegang. Ik zat te denken in de hoek van andere embedded hardware, de bare metal microcontroller producten zoals digitale cameras.
JeroenNietDoen @Vinny_9316 augustus 2024 12:47
Yup, PioneerDJ gear ondersteund nog maar op 2 recente modellen exFAT. Apparatuur daarvoor enkel FAT32, en als je dan probeert FAT32 van meer dan 32GB erin te jassen wordt het trager naarmate groter.
djlead @JeroenNietDoen17 augustus 2024 10:00
Veel gebruiken Mac computers en die kunnen dan HFS+/Macos Extended gebruiken wat veel soepeler werkt bij grote volumes. Dit wordt door alle spelers gelezen.
pOZOR jED @Atsiz16 augustus 2024 12:51
NTFS? Niet compatible met andere zaken dan windows, dus nee, er wordt genoeg gebruik bemaakt van andere filesystemen dan NTFS ;)
Voor je windows pc zal het zo zijn, maar een externe drive wil je al snel op exfat hebben om hem ook aan andere systemen te kunnen koppelen.
lenwar
@pOZOR jED16 augustus 2024 14:46
Het ligt er ook aan wat je doel is. Als je alle security descriptors wilt kunnen blijven gebruiken, kom je toch al snel weer uit op NTFS. Het ligt er maar net aan wat het doel is van je externe drive ;)

Zodra je cross-platofrm gaat, kom je inderdaad al snel uit op ExFAT.
ChopperGunnerNL @lenwar16 augustus 2024 22:00
Ding is wel dat ExFAT wel inferieur is aan HFS+/APFS of NTFS als we het hebben over betrouwbaarheid.
Als je een ExFAT geformatteerde schijf er ineens uit trekt dan loop je al snel de kans dat de schijf corrupt is geraakt of dat er bestanden corrupt raken.

Eigenlijk is er anno 2024 nog steeds geen goeie file system die gelijk staat aan APFS qua betrouwbaarheid en functionaliteit en ook nog eens cross platform is. ExFAT is eigenlijk vrij waardeloos wat dat betreft.
The Zep Man
@Atsiz16 augustus 2024 12:49
is FAT32 niet iets ouds? Ik dacht dat men tegenwoordig alleen NTFS gebruikte.
FAT32 wordt als bestandssysteem op elke moderne PC gebruikt voor de EFI systeempartitie. Niet dat daar 2 TB voor nodig is. De UEFI-specificatie heeft ruimte om naast FAT32 ook andere bestandssystemen te ondersteunen, maar in de praktijk wordt daar geen gebruik van gemaakt.

FAT32 was altijd al beperkt tot 2 TB. Windows kan prima zulke grote FAT32 volumes lezen en schrijven, maar weigerde tot dusver (met standaard tooling) om dat te formatteren. Daar komt dus verandering in.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 augustus 2024 12:50]

Alex3 @The Zep Man17 augustus 2024 10:38
Oudere versies, b.v. Windows 98, konden wel tot 2 GB formatteren. Je krijgt dan wel clusters van 32 MB, veel ruimteverspilling bij kleine bestanden dus.
DieMitchell @Atsiz16 augustus 2024 13:05
fat32 word nog gebruikt voor consoles, bios updates, etc.
Jim80 @Atsiz16 augustus 2024 13:15
Voor embedded apparaten met weinig resources (en dus geen OS) is FAT nog altijd populair omdat het eenvoudig in elkaar zit en met relatief weinig code en geheugen kan worden gebruikt.
kozue
@Atsiz16 augustus 2024 13:38
Alleen Windows computers gebruiken NTFS. De rest van de wereld gebruikt iets anders.
darknessblade @Atsiz16 augustus 2024 13:46
Fat32 wordt nog gebruikt voor USB-sticks die je nodig hebt als je iets zoals een NES/SNES/PS1 Mini mod met externe USB stick.

hiervoor heb je FAT32 nodig. en als je een paar honderd GB aan spellen hebt, moet je nu via een LINUX PC de drive formateren zodat er niets mis kan gaan met de partitie
Duinkonijn @Atsiz16 augustus 2024 14:30
Ntfs is alleen voor Windows NT based machines gedacht
catfish @Atsiz16 augustus 2024 14:42
NTFS is niet aangeraden op flash, snellere slijtage.
SilentDecode @catfish16 augustus 2024 15:52
snellere slijtage.
Is dit daadwerkelijk ook te merken? Ik heb meerdere USB-sticks geformatteerd met NTFS maar deze zijn inmiddels al 5+ jaar oud en ik merk er helemaal niks van dat ze het binnenkort gaan begeven.
catfish @SilentDecode16 augustus 2024 18:26
Dit las ik in een artikel, het zou te maken hebben met hoe het filesystem werkt. Of het in de praktijk veel scheelt weet ik niet.
Rudie_V @SilentDecode16 augustus 2024 19:33
NTFS heeft meer overhead dan FAT. FAT is een lichtgewicht en simpel bestandssysteem, waar NTFS meer moderne features heeft die wat extra I/O veroorzaken, zo is het een journaling filesystem en heeft het een rechtenstructuur. Niet vergetende dat vooral schrijfacties de levensduur van flashgeheugen verkorten. Dus als je flashdrive vooral voor statische opslag wordt gebruikt dan zal er weinig verschil zitten in de levensduur van het flashgeheugen tussen het gebruik van FAT of NTFS. Schrijf je veel op je flashdrive dan zorgt NTFS voor wat extra belasting van het flashgeheugen. Of je dit nou echt gaat merken in de TBW van flashgeheugen, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. :X
teek2 @Atsiz16 augustus 2024 14:44
Als het geen speelgoed meer is gebruiken volwassen sysadmins in het wild ext4 voor onbelangrijke dingen en ZFS voor belangrijke.

Grapje natuurlijk, het hangt er nogal vanaf wat je wilt, als je in een gemengde MacOS/Windows/Linux omgeving werkt en alleen wat files wilt overgragen kies je meestal ExFAT. Maar dat heeft ook weer nadelen.
SilentDecode @Atsiz16 augustus 2024 15:50
Ik ken verdomd weinig autoradio's die NTFS snappen, omdat FAT32 support vaak meer dan zat is.

Verder gebruik ik FAT32 nooit, omdat ik er geen nut voor heb.
KirovAir 16 augustus 2024 12:38
Nooit begrepen waarom deze limiet er op zat. De spec staat het toe en er blijft zeer veel vraag naar het formaat. Elke keer als ik voor legacy redenen een kaartje moest formatteren (CDJ 2000 spelers bijvoorbeeld) zit je toch op semi-shady sites gevuld met advertenties format tooltjes te downloaden. Fijn dat de CLI het nu toe staat. :)

En ja, ik weet het bijna alles ondersteund exfat. Maar in de muziekindustrie moet je helaas altijd nog uitgaan van het meest compatibele formaat om niet voor verassingen te staan.

[Reactie gewijzigd door KirovAir op 16 augustus 2024 12:39]

!mark @KirovAir16 augustus 2024 12:44
Zelfde met het doen van BIOS updates via een USB stick, dat moet ook altijd als FAT32 geformatteerd zijn. Die dingen zijn inmiddels zo goedkoop geworden dat zelfs de goedkoopste modellen al 64/128GB zijn, heel irritant dat je dan onder Windows een externe tool moet gebruiken om die als FAT32 te kunnen formatteren.
Carlos0_0
@!mark16 augustus 2024 12:51
Scheelt dat je bios gewoon al jaren kan via windows zelf ;), maar ja idd usb sticks zo goedkoop en kleiner dan 64gb zie je ze niet snel meer.
Bundin @Carlos0_016 augustus 2024 12:53
Lang niet voor alle mobo / pc bouwers het geval, helaas. Ik zit nog steeds vast aan een usb stick en reboot met m'n recente asus bord.
Hijdaar95 @Bundin16 augustus 2024 13:05
Ja inderdaad. Zo'n BIOS update gebeurt nog vaak genoeg buiten Windows om.
Carlos0_0
@Bundin16 augustus 2024 13:32
Asus heeft ook al jaren gewoon een bios update tool, kan me niet voorstellen jou bordje dat niet heeft.
DieMitchell @Carlos0_016 augustus 2024 13:56
Niet elk bord heeft dat...
Netzoals dat ook niet elk bord bios flashback heeft wat naar mijn mening zeker wel een standaard iets moet zijn.
qbig1970 @Carlos0_016 augustus 2024 13:12
Ik heb nog een oude Apacer Handy Steno 256MB Stick voor bios-updates:

https://www.cnet.com/pict...teno-usb-2-0-flash-drive/

[Reactie gewijzigd door qbig1970 op 16 augustus 2024 13:14]

Carlos0_0
@qbig197016 augustus 2024 13:33
Hoezo ik zie echt nergens meer dat je sticks moet maken voor bios updates, gewoon windows update tool van de fabrikant downloaden ?.
qbig1970 @Carlos0_016 augustus 2024 13:39
Negen van de tien keer werkt dat bij mij niet goed (Gigabyte)
Ik heb er hele slechte ervaringen mee in ieder geval.
En daar bij... via een stickie werkt het uitstekend.
Carlos0_0
@qbig197016 augustus 2024 13:45
Dat kan uiteraard ik heb er tot nu toe alleen nog maar goeie ervaringen mee gehad, zelfs vanuit de bios zelfde update starten(Zoals HP laptops dan hebben misschien andere merken ook).
Ik heb echt al 6 of 7 jaar geen usb stick meer gebruikt voor een bios update, van verschillende merken.
DieMitchell @Carlos0_016 augustus 2024 13:57
Niet elke fabrikant geeft een tool om het via windows te updaten :|
Blokker_1999
@!mark16 augustus 2024 12:47
Nee heer, gewoon een kleinere partitie erop zetten ipv de volledige grote en die formatteren als FAT32.
Mitsuko @Blokker_199916 augustus 2024 13:18
Probleem is dat je voor "te grote" schijven via de standaard UI de optie niet eens krijgt - alleen exfat en ntfs. Zou handiger zijn als ze het toestonden met een waarschuwing dat het een partitie van 32GiB wordt. Of het limiet ophogen zoals nu voor de CLI versie gedaan is (maar dan vraag ik me wel weer af in hoeverre andere systemen met fat32-partities van groter dan 32GiB overweg kunnen).
Clemens123 @!mark16 augustus 2024 13:05
Ik gebruik gewoon een van mn interne SSDs voor de bios updates (met NTFS partitie). Moderne BIOS kunnen daar ook zonder problemen mee onderweg (bij oudere systemen kan het anders zijn)
The Zep Man
@KirovAir16 augustus 2024 12:52
Nooit begrepen waarom deze limiet er op zat.
Ontmoediging. FAT32 heeft namelijk wat beperkingen waar een argeloze gebruiker snel tegenaan loopt, zoals een limiet op de bestandsgrootte van 4 GB.
Elke keer als ik voor legacy redenen een kaartje moest formatteren (CDJ 2000 spelers bijvoorbeeld) zit je toch op semi-shady sites gevuld met advertenties format tooltjes te downloaden. Fijn dat de CLI het nu toe staat. :)
Voor exotische zaken met bestandssystemen gebruik ik liever Linux. De tooling daarvoor is een stuk volwassener ten opzichte van wat beschikbaar is voor Windows. Werkt ook bijvoorbeeld vanuit een VM.

[edit]
@japie06 geeft de reden waarom de 32 GB limiet geïntroduceerd werd. Wel denk ik dat er geen goede reden was om die limiet tot nu toe te verhogen. Powerusers konden al grotere partities maken, en voor Microsoft zelf waren er niet veel use cases voor normale gebruikers om op zulke grote volumes FAT32 te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 augustus 2024 13:21]

japie06 @KirovAir16 augustus 2024 12:53
De oorspronkelijke Windowsprogrammeur die het heeft ontwikkeld heeft er een filmpje over gemaakt.. Best interessant om te horen wat zijn gedachtegang was en waarom hij voor 32GB koos.

TL;DW: Hij kon nooit weten dat dit limiet meer dan 30 jaar later nog steeds relevant zou zijn. Toentertijd was de grootste memorystick die hij kon krijgen 16 megabyte. Hij vermenigvuldigde dat met een factor 1000, en verdubbelde dat nog een keer voor de zekerheid. Zo kwam hij op 32GB. Groot genoeg voor de levensduur van Windows NT 4.0.
Alex3 @KirovAir17 augustus 2024 10:46
Nooit begrepen waarom deze limiet er op zat.
In de bootsector is geen plaats voor grotere waarden van de clustergrootte, en het aantal clusters is beperkt tot 2^32, zoals de naam fat32 al aangeeft.
bantoo 16 augustus 2024 12:40
Ik ga er van uit dat je hier niet bijzonder veel aan hebt. De meeste gevallen waarin je fat32 gebruikt zijn externe apparaten die SD of USB opslag gebruiken. Veel van deze apparaten accepteren geen fat32 groter dan 32gb. Ik heb in het verleden wel eens uitzonderingen gezien maar dat wordt echt trial and error.
Bij SD moet je (verplicht?) exfat gebruiken boven de 32GB.
kozue
@bantoo16 augustus 2024 13:27
Nee, je draait zaken om. Die apparaten ondersteunen prima sd kaartjes of sticks van meer dan 32Gb, maar omdat Windows ze alleen als exFAT wilde formatteren, en exFAT niet ondersteund werd, werden deze kaartjes en sticks niet "ondersteund". Moet je voor de grap maar eens met Wii softmods aan de slag gaan. De halve community roept dat je echt geen kaartjes groter dan 32Gb kunt gebruiken, maar mijn Wii zit toch echt een 128 in en dat werkt prima. De enige reden hierachter is Windows en z'n formatteerheisa. Ik gebruik geen Windows, ik gebruik alleen Linux, en heb dus nooit met deze kunstmatige limitatie te maken gehad.
Bij SD moet je (verplicht?) exfat gebruiken boven de 32GB
Dat moet niet. Dat moest alleen van Microsoft. En blijkbaar nu ook niet meer ;)
telenut @kozue16 augustus 2024 13:45
hmm, misschien moet ik de SD kaart in mijn Wii ook eens updaten dan :-) Kan die HD die er bij ligt ook weg...
bantoo @kozue16 augustus 2024 15:26
Schattig verhaal maar er zijn genoeg apparaten in het wild te vinden die de 32GB limiet van Windows aanhouden. "for SDHC cards in the SD 2.0 specification. SDXC adopts Microsoft's exFAT file system as a mandatory feature.[66]"
kozue
@bantoo16 augustus 2024 15:53
Een SD kaartje is gewoon een block device en heeft niks met het gebruikte bestandssysteem te maken. Je kunt er op zetten wat je wilt. Je kan er ook NTFS, ext4 of een Apple filesysteem op gebruiken. Dat limiteert wel flink het aantal apparaten die iets met je kaartje kunnen, maar het kan wel als je wilt.
bantoo @kozue16 augustus 2024 15:54
Daar had ik nog nooit zo aan gedacht jij bent echt slim.
HStreek @bantoo16 augustus 2024 12:53
Ik heb dit toch heus aan de hand gehad. De multimedia in mijn 6 jaar oude auto lust alleen FAT32, maar 256 GB vindt-ie dan weer prima. Heb daar inderdaad een tooltje voor moeten gebruiken.
Dus ja, het komt voor.
sdziscool 16 augustus 2024 12:44
Net zoals @bantoo vraag ik me af wat het idee hier is, want het lijkt me zeer onwaarschijnlijk (maar niet onmogelijk) dat dit backwards compatible is of uberhaupt compatible is met andere devices, FAT32 is een standaard en deze achteraf veranderen gaat er naar mijn idee niet voor zorgen dat het spontaan werkt. MAAR als het een beetje flexibel geimplementeerd is zou je misschien dingen kunnen doen zoals een apparaat doen denken dat naar een 2TB FAT gewoon 32GB is en het op een leuke manier indexeren als bestanden worden opgevraagd.
mbovenka @sdziscool16 augustus 2024 12:57
2TB FAT32 heeft altijd al gekund, en is vanaf het begin het maximum binnen de standaard geweest. De 32GB limiet was alleen een beperking van het Windows 'format' tool, niet intrinsiek aan FAT32 zelf. Wat ook al blijkt uit het feit dat 3rd party-tools altijd al grotere partities konden maken en dat Windows die ook gewoon kon (en kan) lezen en schrijven.
Room42 @sdziscool16 augustus 2024 12:58
Zoals al een paar keer beantwoord, 'de standaard' ondersteunt al meer dan 32GB. Het was een arbitraire limiet, wat betekent dat het een zelf bedacht limiet was. Waarschijnlijk wel met een reden maar die is nu komen te vervallen.
Anonymoussaurus 16 augustus 2024 12:42
Wat ik interessanter vind zijn de nieuwe features van Windows Sandbox:
Windows Sandbox Client Preview

This build includes the new Windows Sandbox Client Preview that is now updated via the Microsoft Store. As part of this preview, we’re introducing runtime clipboard redirection, audio/video input control, and the ability to share folders with the host at runtime. You can access these via the new “…” icon at the upper right on the app. Additionally, this preview includes a super early version of command line support (commands may change over time). You can use ‘wsb.exe –help’ command for more information.
https://blogs.windows.com...andbox-client-preview.png
pOZOR jED 16 augustus 2024 12:49
FAT32... anno 2024 :? Waarom toch, laat het gaan, er zijn genoeg betere alternatieven en voor legacy dingen is het goed genoeg zoals het is.
gertvdijk @pOZOR jED16 augustus 2024 13:07
Nou inderdaad. Ik dacht dat ik per ongeluk een bericht uit 2004 had geopend 😄
qbig1970 @pOZOR jED16 augustus 2024 13:23
succes met je biosupdates/upgrades van je mobo... Deze lusten alleen FAT32
pOZOR jED @qbig197016 augustus 2024 13:57
En welke bios heeft er meer dan 32GB nodig?
Verwijderd @qbig197016 augustus 2024 14:57
Geldt echt niet meer voor moderne mobo's. Sommige downloaden zelfs zelf hun nieuwe bios vanaf het internet maar de meesten lezen ook gewoon exfat of NTFS.
Metallize @pOZOR jED16 augustus 2024 13:26
Tja Windows moet met zo veel mogelijk compitabel zijn , omdat het zoveel gebruikt wordt in de " business wereld " vandaar je in windows 10 en 11 een settings en een control panel hebt .
Eigenlijk zou men alles moeten omgooien , net zoals met de overgang van MacOS 9 naar MacOSX
... maarja als Microsoft volgende week WindowsX 1.0 .. dan krijgen ze veel rechtzaken aan hun broek :Y)

ik hoop wel dat ze een beetje in die richting kunnen gaan met ARM :/

[Reactie gewijzigd door Metallize op 16 augustus 2024 13:27]

kozue
@pOZOR jED16 augustus 2024 13:30
Voor legacy dingen is het niet goed genoeg "zoals het is". Voor bv retro gaming wil je vaak wel iets groters dan 32Gb, als je te maken hebt met 4Gb dvd images en zo. Op een groter kaartje passen meer spellen. En oude consoles gaan nooit meer iets anders dan FAT32 ondersteunen.
telenut @kozue16 augustus 2024 13:49
Als je meer dan 32Gb nodig hebt is het 'retro' in retrogaming beperkt :-)
de retro games zijn allemaal een paar honderd Kb
kozue
@telenut16 augustus 2024 14:06
Hangt van je definitie van retro af. Ik vind een PS2 en OG Xbox ook retro en die gebruikten al DVD's.
CPV @pOZOR jED16 augustus 2024 13:33
Mijn (wat oudere) HP laptop kan ik alleen van een FAT32 USBstick booten.
Verwijderd @CPV16 augustus 2024 14:55
Nou die is dan niet "Wat ouder". Daar staat nog een pootafdruk van een mammoet en nagelkrassen van een sabeltandtijger op. Die heeft de laatste ijstijd overleeft. :+ :+ :+.
CPV @Verwijderd16 augustus 2024 15:12
Ik ben niet van de club die elke 2 jaar een nieuwe telefoon en PC moet hebben of naar New York vliegt om de nieuwste IPhone 2 maanden eerder te hebben dan hij in NL uitkomt.

Hij is inderdaad oud en zal niet zo lang meer meegaan, maar als Windows10 laptop-erbij doet hij het nog goed genoeg.
bewerkers 16 augustus 2024 12:59
Wat wel blijft is de limiet op de bestandsgrootte van 4GiB(dat is inherent geen kunstmatige restrictie).
En sinds 2021 heb je geen licentie nodig voor LFN (bestandnamen langer dan 8.3).

[Reactie gewijzigd door bewerkers op 16 augustus 2024 16:52]

kozue
@bewerkers16 augustus 2024 13:34
Die 4G bestandslimiet is echter geen kunstmatige limiet maar gewoon de maximale waarde van een 32-bit integer. Voor grotere bestanden heb je een 64-bit integer nodig. Dat gaat dus nooit verdwijnen.
Licenties voor FAT32? Nooit van gehoord. Ik gebruik best veel oude apparaten die alleen FAT32 op externe media ondersteunen, en die kunnen allemaal lange namen aan.
bewerkers @kozue16 augustus 2024 16:51
Ik lees net dat de patenten zijn verlopen. LFN support heeft geen licentie meer nodig sinds 2021.
Het was onder andere nodig als je op een bare metal systeem FATFS gebruikte. Ik gebruikte het commercieel en officieel mocht het toen nog niet. Veel apparaten die ik had zoals oscilloscopen maakten alleen bestanden aan met hoofdletters. Apparaten die wel LFN ondersteunden deden dat vaak stiekem of hadden wel een licentie.

[Reactie gewijzigd door bewerkers op 16 augustus 2024 16:54]

kodak 16 augustus 2024 13:03
Microsoft verhoogt de maximale grootte voor FAT32-partities naar 2TB. Die limiet lag altijd op 32GB
We hebben hier te maken met 2 limieten. De limiet van FAT32, die altijd al veel hoger heeft gelegen dan de limieten van de tools van Microsoft mogelijk maakten.

Hoewel de uitwerking van die limieten via de software de gebruikers denindruk geeft dat FAT32 een limiet van 32GB zou zijn is het dus niet alsof Microsoft de limiet van FAT32 nu werkelijk hoger legt. Ze zijn vooral de limieten van hun eigen tools aan het wijzigen. Microsoft verwijdert in hun tools de door hun gekozen limiet om bij FAT32 geen formatering naar 2TB mogelijk te maken. Aan de limiet van FAT32 wijzigt niets.

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