'Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager gaat niet door in die rol'

Margrethe Vestager krijgt geen derde termijn als Eurocommissaris voor Mededinging. Denemarken wil volgens de Financial Times iemand anders nomineren voor de positie. Vestager werd bekend vanwege haar plannen om grote techbedrijven te reguleren.

Denemarken wil iemand anders dan Vestager de post van Eurocommissaris van Mededinging geven, zeggen overheidsfunctionarissen tegen de Financial Times. Dat heeft met name te maken met het verlies van de sociaalliberale partij, die in 2022 flink verloor in de Deense verkiezingen en sindsdien ook geen lid meer is van de regering. Het lijkt erop dat Denemarken iemand van de sociaaldemocratische partij wil nomineren voor de post, maar Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen moet haar hele commissie nog samenstellen. Het is daarom ook mogelijk dat iemand anders de rol van marktcommissaris krijgt. De Financial Times noemt daarbij de Nederlandse Wopke Hoekstra en de Belgische Didier Reynders, maar ook de Franse Thierry Breton die momenteel Eurocommissaris voor Digitale Zaken is.

Margrethe Vestager richtte zich in haar rol op alle vormen van mededinging en marktwerking, maar kwam vooral in het nieuws vanwege haar positie en acties tegenover bigtechbedrijven. Ze legde bijvoorbeeld een miljard euro boete op aan Qualcomm voor machtsmisbruik en 1,49 miljard aan Google vanwege machtsmisbruik bij AdSense. Verder opende ze meerdere onderzoeken naar misbruik van de concurrentiepositie door Google, Apple, Meta en recenter naar de investering van Microsoft in OpenAI.