'Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager gaat niet door in die rol'

Margrethe Vestager krijgt geen derde termijn als Eurocommissaris voor Mededinging. Denemarken wil volgens de Financial Times iemand anders nomineren voor de positie. Vestager werd bekend vanwege haar plannen om grote techbedrijven te reguleren.

Denemarken wil iemand anders dan Vestager de post van Eurocommissaris van Mededinging geven, zeggen overheidsfunctionarissen tegen de Financial Times. Dat heeft met name te maken met het verlies van de sociaalliberale partij, die in 2022 flink verloor in de Deense verkiezingen en sindsdien ook geen lid meer is van de regering. Het lijkt erop dat Denemarken iemand van de sociaaldemocratische partij wil nomineren voor de post, maar Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen moet haar hele commissie nog samenstellen. Het is daarom ook mogelijk dat iemand anders de rol van marktcommissaris krijgt. De Financial Times noemt daarbij de Nederlandse Wopke Hoekstra en de Belgische Didier Reynders, maar ook de Franse Thierry Breton die momenteel Eurocommissaris voor Digitale Zaken is.

Margrethe Vestager richtte zich in haar rol op alle vormen van mededinging en marktwerking, maar kwam vooral in het nieuws vanwege haar positie en acties tegenover bigtechbedrijven. Ze legde bijvoorbeeld een miljard euro boete op aan Qualcomm voor machtsmisbruik en 1,49 miljard aan Google vanwege machtsmisbruik bij AdSense. Verder opende ze meerdere onderzoeken naar misbruik van de concurrentiepositie door Google, Apple, Meta en recenter naar de investering van Microsoft in OpenAI.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-08-2024 14:02 32

16-08-2024 • 14:02

32

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Reacties (32)

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Maurits van Baerle
16 augustus 2024 14:10
Ouch, dat zou toch wel een fors verlies zijn. Margrethe Vestager is echt een zwaargewicht die zich bewezen heeft op deze portefeuille.
CivLord @morphje17 augustus 2024 09:54
Wat maakt het uit uit welke partij een Eurocommissaris komt, zolang hij maar door een regering genomineerd is die door een meerderheid van de tweede en eerste kamer gesteund wordt? En door iemand uit de oppositie te nomineren heeft die persoon daarnaast niet alleen steun van de regeringspartijen maar ook van (een deel van) de oppositie. Hoe wil je het democratischer hebben? (Of ben jij van mening dat democratie de dictatuur van de meerderheid moet zijn, ten koste van de minderheid? Zoals dat in de VS al een tijdje gaande is en in mindere mate in het VK.)

Het is veel belangrijker dat er een goede, deskundige persoon afgevaardigd wordt dan dat die persoon toevallig de juiste politieke kleur heeft. De termijnen van het Europees parlement en de Tweede kamer lopen niet gelijk, dus de kans dat iemand die puur op zijn politieke kleur is uitgekozen op enig moment Nederland moet vertegenwoordigen waar zijn politieke kleur in de oppositie zit. Moet je die dan wisselen voor iemand met de juiste politieke kleur van de dag?
morphje @CivLord17 augustus 2024 10:35
Ja het maakt wel degelijk uit waar de commisaris vandaan komt, omdat hij op eigen houtje kan handelen en potentieel verregaande politieke beslissingen met verregaande gevolgen kan hebben. Gedragen door de politiek is niet gedragen door het volk. Dit is pure vriendjes politiek en als je juist ligt bij de juiste mensen, dan mag je pas. Op landelijk niveau is het al volstrekt onlogisch dat de PvdA zoveel burgemeesters levert, op EU niveau is dat nog een stapje ondoorzichtiger, terwijl de belangen vele malen groter zijn.

Leuk dat je de VS aanhaalt, want volgens mij kan je daar direct stemmen op je politieke representatie op lokaal, staat en landsbelangen. Je kan kiezen voor je burgemeester, je sherrif en je rechter, Je kan kiezen voor je schooldistrict, Op staat niveau kan je kiezen voor je lower house en upper house. Je kan kiezen voor je gouveneur. Je kiest je staatsvertegenwoordiging in de landelijke senaat en de landelijke house of cambers. En je kan binnen je eigen partij kiezen welke kandidaat de race voor president aangaat, zelfs dat is geen politieke benoeming binnen de partij.

Je kan het de waan van de dag noemen en er zijn meer dan genoeg dingen mis met het twee partij systeem in de VS, maar op z'n minst heb je in de VS heel wat meer invloed op wie waar terecht komt. In tegenstelling tot Nederland en de EU. Ik noemde specifiek de benoeming van vonLeyen, aangezien dat echt een enorm ontransparant proces is geweest en zeer duidelijk vriendjespolitiek.
CivLord @morphje17 augustus 2024 14:12
Ja het maakt wel degelijk uit waar de commisaris vandaan komt, omdat hij op eigen houtje kan handelen en potentieel verregaande politieke beslissingen met verregaande gevolgen kan hebben. Gedragen door de politiek is niet gedragen door het volk. Dit is pure vriendjes politiek en als je juist ligt bij de juiste mensen, dan mag je pas. Op landelijk niveau is het al volstrekt onlogisch dat de PvdA zoveel burgemeesters levert, op EU niveau is dat nog een stapje ondoorzichtiger, terwijl de belangen vele malen groter zijn.
Iemand moet nog steeds door de meerderheid van de tweede kamer goedgekeurd worden. Dat gaat niet gebeuren wanneer één van de regeringspartijen denkt dat die persoon voor hen vreemde dingen gaat doen. En zo iemand kan ook teruggeroepen worden, dus op eigen houtje handelen gaat echt niet.

Voor burgemeesterskandidaten geldt precies hetzelfde. Een burgemeesterskandidaat wordt na een sollicitatie voorgedragen en goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat er (naar jouw idee) zoveel PvdA burgemeesters zijn komt puur doordat dat de keuze van de gemeenteraad is geweest. Bij een coalitie van VVD, CDA en BBB komt er echt geen PvdA burgemeester.
Leuk dat je de VS aanhaalt, want volgens mij kan je daar direct stemmen op je politieke representatie op lokaal, staat en landsbelangen. Je kan kiezen voor je burgemeester, je sherrif en je rechter, Je kan kiezen voor je schooldistrict, Op staat niveau kan je kiezen voor je lower house en upper house. Je kan kiezen voor je gouveneur. Je kiest je staatsvertegenwoordiging in de landelijke senaat en de landelijke house of cambers.
Klopt. Al die baantjes zijn afzonderlijk verkiesbaar. De gene die wint is meestal niet degene met de beste plannen. maar degene die het meeste aan zijn verkiezingscampagne uit heeft kunnen geven en dus de meeste beloften aan grote geldschieters heeft gedaan. Ik ben blij dat we hier niet zo 'democratisch' zijn.
En je kan binnen je eigen partij kiezen welke kandidaat de race voor president aangaat, zelfs dat is geen politieke benoeming binnen de partij.
De nominatie van de nieuwe democratische kandidaten voor president en vice-president gemist? Weinig inspraak voor de gewone partijleden geweest.
Je kan het de waan van de dag noemen en er zijn meer dan genoeg dingen mis met het twee partij systeem in de VS, maar op z'n minst heb je in de VS heel wat meer invloed op wie waar terecht komt. In tegenstelling tot Nederland en de EU. Ik noemde specifiek de benoeming van vonLeyen, aangezien dat echt een enorm ontransparant proces is geweest en zeer duidelijk vriendjespolitiek.
Uiteindelijk zijn het de gekozen leden van het Europarlement (waar jij twee maanden terug ook voor gestemd hebt) die de kandidaatstelling van Von Leyen hebben geaccepteerd of af hadden kunnen wijzen. En die kandidaatstelling vond plaats door vertegenwoordigers van de gekozen regeringen van de EU-lidstaten.
quizzical @CivLord17 augustus 2024 22:43
"En zo iemand kan ook teruggeroepen worden, dus op eigen houtje handelen gaat echt niet."

Gelukkig kan de lidstaat niet de commissaris terugroepen. Anders zou de Commissaris niet in het belang van de EU kunnen handelen, maar volledig de lijn van de lidstaat moeten volgen. Zou ook veel instabiliteit creëren want er zijn continu verkiezingen in de 27 lidstaten die een lidstaat er zouden toe kunnen leiden de commissaris terug te roepen.

De commissaris kan wel zelf opstappen, en uiteraard is er de verantwoording naar de president van de Commissie en naar het Parlement toe.
bzuidgeest
@morphje19 augustus 2024 11:47
De VS is de meest kapotte democratie die er is op deze planeet. Als je denkt dat het daar goed is, begrijp je niets ervan. Kiesmannen, gerrymandering etc etc. Een zooitje.

In de VS gaan in de meeste staten alle kiesmannen naar de "winnende" partij. dus als 49% dem stemt en 51%rep dan gaat alle kiesmannen naar de reps. De dems in die staat hebben dan geen vertegenwoordiging in de regering. Het tegenovergestelde van de proportionele representatie die we hier in Nederland gebruiken.
Door dit systeem is er in de VS geen kans op nieuwe partijen met nieuwe ideeen. Want als kleine nieuwe, win je geen vertegenwoordiging in de regering dus stemmen mensen niet op je omdat je toch nergens komt. En de cirkel is rond. Als Amerika Proportionele representatie had waar iedere stem meetelde dan zou hun regering er heel anders uit zien.
mraix @CivLord17 augustus 2024 14:34
euro commissaris is verantwoording aan comissie en euro parlement schuldig.

niet aan de regering van land van afkomst.

benoeming is ook geen mandaat van regering, euro parlement heeft het laatste woord.

democratie heet dat. EP = vertegenwoordiging alle europeanen, waar zo een commissaris ook invloed op heeft, ongeacht het land.
CivLord @mraix17 augustus 2024 15:14
Klopt. Een Eurocommissaris is verantwoording schuldig aan het Europarlement en niet aan de 'eigen' regering. Maar hij wordt wel kandidaat gesteld door zijn eigen regering en diezelfde regering kan die kandidatuur weer intrekken.
En sowieso, wanneer een Eurocommissaris iets voorstelt waar zijn eigen land niet achter staat, kan hij wel inpakken. Dan wordt hij niet meer serieus genomen.
bzuidgeest
@morphje19 augustus 2024 11:42
Maar ja, laten we heel eerlijk zijn. De gehele EU is volstrekt ondemocratisch en ondoorzichtig tot stand gekomen. Alleen al hoe von Leyen benoemd is laat zien hoe het spel van belangen en handje klap gaat.
Die opmerking is een goede manier om te laten zien dat je weinig tot niets weet van de EU. De processen zijn bekend en transparant. Alles word gekozen zo niet direct dan door de mensen die gekozen zijn met de taak om te kiezen.

Je verwart je zin niet krijgen met ondemocratisch. Die twee zijn niet hetzelfde.
Freeaqingme @Maurits van Baerle16 augustus 2024 14:29
Eens. Maar tegelijkertijd heb ik het idee dat dat wel voor veel mensen op die positie geldt. Dat komt wellicht ook door de ambtenaren die deze post ondersteunen. Wat dat betreft maak ik me nog niet direct zorgen over dat de opvolger het heel veel slechter zal doen.
dawg @Maurits van Baerle16 augustus 2024 15:30
Inderdaad. Ze deinsde niet terug voor de ijzersteke lobby welke Big Tech heeft. Ik betwijfel of Hoekstra daar het gezag en het gewicht, zoals je zegt, voor heeft. Ik denk eigenlijk van niet, hij heeft geen profiel. Dat heeft hij vakkundig vermorzeld toen hij tijdens zijn CDA periode A zei, en vervolgens als beoogd Eurocommissaris B. Al verbaast me dat niet, het blijft een McKinsey-consultant natuurlijk.
ustinov @dawg16 augustus 2024 16:38
Blijft vreemd dat een McKinsey-consultant van een partij die in de peilingen op het laagste punt ooit stond gevraagd werd voor een commisarisfunctie. Hij had niet met milieu en heeft de Green deal compleet laten uitkleden.
Als hij de vervanger van Verstager wordt is dat waarschijnlijk om alle wetten en initiatieven die de burger tegen de grote bedrijven beschermen de nek om te draaien.
foppe-jan @ustinov16 augustus 2024 18:25
waarom zou het je verbazen dat een kandidaat die is aangesteld door 4 partijen die niets hebben met milieu en alles met economische voordeeltjes voor bedrijven onder het mom van "groei", dat voorstel laat uitkleden?
Raindeer 16 augustus 2024 14:35
Vestager zit er al twee termijnen, wat best lang is.

Ik hoop wel dat het niet Breton wordt. Die was echt dramatisch op Digitale Zaken. Was alsof we weer terug in de tijd gingen naar de ISDN tijd. Breton riep oa dat er teveel internetverkeer was wat de netwerken niet zouden aankunnen. Het is nog geen 7Mbps per klant aan piekcapaciteit. In terabits klinkt dat veel, maar de techniek is verder gekomen. Kijk je nu bij Juniper en Nokia dan blijkt dat 1 enkele router heel NL en België aankan. De verkeersgroei is ook terug naar 10-20% per jaar, wat minder is dan de groei in router capaciteit.

Breton wil ook minder concurrentie tussen telcos etc.
kodak @Raindeer16 augustus 2024 14:53
Breton is eurocommissaris voor Digitale zaken. Als hij geen eurocommissaris voor mededinging zal worden kan dat betekenen dat hij dat nog wat langer blijft voor Digitale zaken. Maar aangezien hij bijna 70 is kun je er eerder op rekenen dat hij geen serieuze kandidaat is, eerder dat ze geen andere kandidaat willen voordragen.
kodak 16 augustus 2024 14:29
Aangezien ze vorig jaar al lange tijd gestopt was om zich liever kandidaat te stellen als president van de European Investment Bank is dit natuurlijk te verwachten. Daarbij was ze al sinds 2014 eurocommissaris terwijl bestuurders niet perse dat onderwerp maar belangrijker vinden dan een volgende stap in hun carrière terwijl er nog meer bestuurders interesse hebben om eurocommissaris te worden. De vraag is altijd meer wat de opvolger anders wil doen.
willemb2 16 augustus 2024 15:31
De Financial Times noemt daarbij de Nederlandse Wopke Hoekstra
O nee, alsjeblieft. Ik begrijp best dat politici soms zaken die nog in ontwikkeling zijn even voor zich moeten houden, maar die man geeft echt helemaal nooit een concreet antwoord op vragen van journalisten.
wildhagen
16 augustus 2024 15:53
Oei dit vind ik slecht nieuws. Verstager vond ik één van de betere commissarissen eigenlijk, die haar werk heel goed deed.

En, ook niet onbelangrijk, ze liet zich niet intimideren door de bigtech bedrijven waar ze een onderzoek naar liet doen.

Ik hoop dat de opvolger de door haar ingezette aanpak door gaat zetten, en dat het niet iemand wordt die juist de bigtech bedrijven wil gaan ontzien.
theobril 16 augustus 2024 21:19
Kun je aangeven waarom big tech ontzien moet worden? Het gaat al een aantal jaren niet bepaald slecht met ze, een intel daargelaten.
SinergyX 16 augustus 2024 14:20
Die 2019 boete is nog steeds niet betaald toch? Kan me nog nieuwsbericht van begin van het jaar herinneren, waar de zaak blijkbaar nog steeds liep.
ccnl @SinergyX17 augustus 2024 04:43
Waarom moet Qualcomm de boete betalen? De EU gerechtshof had de boete in 2022 verworpen. Ik vind het opmerkelijk dat dit als voorbeeld voor een succesvol optreden van Margrethe Vestage tegen BigTechs.
mutley69 17 augustus 2024 09:14
Het EU-hof is te vaak spelbreker in deze procedures, anders had mevr. Vestager nog veel beter werk kunnen leveren. Het meest schandalige is de uitspraak rond het Intel dossier. Iedereen zag daar de bewijzen - ze zaten in het dossier en toch hebben die rechters het nodig gevonden het onvoldoende-bewijs argument van Intel over te nemen. Toen viel ik van mijn stoel. Wie controlleert die rechters?
Het is bijzonder moeilijk, tijdsrovende en gewoon pekelduur om zo'n procedureslagen te voeren. En tegen dat de uitspraak, het beroep en de rechtsgang rond is - heeft de dader al lang zijn slag thuisgehaald. Dat is het probleem. Men kan geen snelheid maken.
aikebah @mutley6917 augustus 2024 22:27
pekel is niet zo duur hoor, anders zouden we dat in de winter niet op de wegen strooien
wmterhaar 17 augustus 2024 18:29
daarbij de Nederlandse Wopke Hoekstra

Beetje in de zijlijn maar toch: hoe heeft Hoekstra het voor elkaar gekregen dat hij mag blijven? Oké, de PVV heeft geen fatsoenlijke kandidaten, dat mag inmiddels bekend zijn. Maar de VVD heeft genoeg ervaring op de bank en Omtzigt en Hoekstra kunnen elkaar volgens mij niet luchten of zien, dus waarom NSC er mee akkoord is gegaan snap ik ook niet. Eigenlijk precies hetzelfde scenario als Vestager, die logischerwijs wel weg moet.
Heloise 16 augustus 2024 16:17
Ha, dit vind ik goed nieuws. Verstager vond ik één van de slechtere commissarissen, die haar werk heel slecht deed.

En, ook niet onbelangrijk, ze hield een ware kruistocht tegen de bigtech bedrijven waar ze eindeloos onderzoek naar liet doen.

Ik hoop dat de opvolger de door haar ingezette aanpak stopt, en dat het iemand wordt die juist de bigtech bedrijven wil gaan ontzien.
uip @Heloise16 augustus 2024 18:28
Ik vond die aanpak net goed dus ja, smaken vverschillen
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Heloise16 augustus 2024 22:47
Waarom zou je de bigtech bedrijven juist willen onzien? Dat lijkt mij absoluut niet wenselijk. With great power comes great responsibility. Het ontzien van wie dan ook lijkt mij onwenselijk gezien je hiermee een onterecht voordeel geeft.

Ik ben ook wel benieuwd waarom je vind dat deze commissaris haar werk heel slecht deed. Dat is volgens mij niet zo. Of gaat het er om dat je het niet met haar eens bent?
Heloise @Bor18 augustus 2024 16:12
Ik vind dat Big Tech ons de afgelopen 25 jaar heel veel meer goeds dan slechts heeft gebracht. Wat voor mij telt is een enorme technische vooruitgang waarvan iedereen die dat wil kan profiteren en die nagenoeg alleen te danken is aan Big Tech (vanuit een situatie die zeer gefragmenteerd was en vooral niet compatibel meende te moeten werken). Ik vind verder dat het daarbij nog alleszins meevalt met hun (veronderstelde) misbruik van hun positie. Voor mij zijn het nog steeds "good citizens". En hun opgebouwde voordeel hebben ze geheel op eigen kracht gerealiseerd, in een van aanvang af zeer competitieve omgeving, en is daarmee voor mij geheel verdiend.

Voor de EU vormt Big Tech echter een groot probleem: zeer veel geld, kennis en banen verdwijnen naar vooral de VS. Onder het mom van vooral bescherming voor EU-burgers meent de EU daar iets op gevonden te hebben. Met DSA, DMA en AI Act moet de veronderstelde macht van vooral Big Tech aan banden gelegd worden (en liefst natuurlijk gebroken). Vestager en haar collega Breton zijn hier het gezicht van en praktisch alles wat Big Tech doet werk bij hun als een rode lap op een stier (recent Vestager's reactie op de m.i. volledig terechte aankondiging van Apple voorlopig geen AI naar de EU te brengen vanwege de DMA en Breton met een m.i. totaal misplaatste brief aan Musk). Beiden lijken niet in staat te zijn ook maar enige nuance aan te brengen in hun denken over Big Tech.

Tenminste de DSA en DMA zijn in mijn optiek weinig meer dan een verkapt protectionisme (Breton: een “toolbox”, die hij bovendien naar eigen inzicht meent te mogen gebruiken). Een protectionisme van een EU dat de “digitale” boot op een grandioze manier gemist heeft. En in plaats van aan dat laatste nu eens echt iets te gaan doen, na minstens 50 jaar van totaal mislukte EU-programma’s voor research en innovatie, kijken Vestager c.s. alleen maar naar buiten de EU, naar wat zij zien als een kwaadaardige ontwikkeling van Big Tech.

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