'Europese Commissie gaat Meta beboeten voor misbruik Facebook Marketplace'

Meta krijgt een boete opgelegd door de Europese Commissie voor het koppelen van zijn onlineverkoopplatform Marketplace aan Facebook. Dat schrijft Reuters op basis van betrokken bronnen. De boete kan oplopen tot tien procent van Meta's wereldwijde inkomsten in 2023.

De boete wordt waarschijnlijk in september of oktober bekendgemaakt, voordat de EU-commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager in november aftreedt, schrijft Reuters. Het kan oplopen tot 13,4 miljard dollar, wat neerkomt op omgerekend ruim 12 miljard euro. De Commissie wil niet reageren op vragen van Reuters over de boete.

De maatregel van de Europese Commissie komt meer dan anderhalf jaar nadat het Meta ervan beschuldigde dat het bedrijf een oneerlijk voordeel heeft door de twee diensten te bundelen. Ook zou Meta misbruik maken van zijn dominante positie door eenzijdig oneerlijke voorwaarden op te leggen aan concurrerende onlineadvertentiediensten die adverteren op Facebook of Instagram.

Het bedrijf probeerde vorig jaar de EC tevreden te stellen door het gebruik van advertentiegegevens van concurrenten voor Facebook Marketplace in te dammen, maar daar ging de Commissie niet in mee, zeggen bronnen tegen Reuters.