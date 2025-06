Meta belooft gebruik gegevens van Facebook-adverteerders te beperken

Meta belooft om minder gebruik te maken van de gegevens van concurrerende adverteerders op Facebook. Het bedrijf doet die belofte om te voldoen aan de bezwaren van de Britse marktautoriteit, die vindt dat Facebook die gegevens misbruikt voor zijn Marketplace-dienst.

Facebook-adverteerders hoeven niet langer toe te staan dat Meta hun gegevens gebruikt 'voor het ontwikkelen of verbeteren van het advertentieplatform', belooft de techgigant volgens de Britse overheid. Daarbij zegt Meta dat het technische systemen gaat implementeren waarmee voorkomen wordt dat de gegevens van adverteerders die zich hebben afgemeld, alsnog gebruikt worden.

Volgens de Britse toezichthouder CMA gebruikt Meta momenteel advertentiegegevens van derden om eigen producten aan te bevelen. "Gegevens die betrekking hebben op de betrokkenheid van gebruikers met Facebook-advertenties, kunnen Meta informatie geven over de interesse van die gebruikers in bepaalde producten. Als een gebruiker bijvoorbeeld interesse toont in sportschoenreclames, krijgt diezelfde gebruiker mogelijk aanbiedingen voor schoenen te zien als hij Facebook Marketplace opent."

Het is niet duidelijk of Meta enkel Britse adverteerders de optie gaat geven om hun gegevens niet meer te laten gebruiken door Meta. De Europese Commissie is namelijk eveneens een antitrustonderzoek begonnen naar de concurrentiepositie. Daarin stelt ze dat Meta volgens zijn gebruikersvoorwaarden advertentiegerelateerde informatie van concurrenten kan gebruiken voor eigen gewin via de Marketplace. "Dergelijke voorwaarden zijn een belemmering van concurrenten en zijn alleen gunstig voor Facebook Marketplace", oordeelde de EC eind vorig jaar als onderdeel van haar voorlopige conclusie.

Over de andere toezeggingen die Meta doet, wordt wel gemeld dat het enkel geldt voor het Verenigd Koninkrijk. Zo belooft het bedrijf dat het 'geen advertentiegegevens meer gebruikt voor het ontwikkelen en verbeteren van Meta's producten in het VK in concurrentie met adverteerders'. Ook moet expliciet in Meta's gedragscode worden vermeld dat werknemers dergelijke gegevens niet voor die doeleinden mogen gebruiken.

De CMA stelt voorlopig dat Meta's toezeggingen de bezwaren voldoende wegnemen. De toezichthouder besluit op 26 juni definitief of hij hiermee akkoord gaat.