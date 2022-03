EU onderzoekt of Facebook concurrentie belemmerde met v&a-data

De Europese Commissie start een mededingingsonderzoek naar Facebook. Het onderzoek moet duidelijk maken of Facebook data van adverteerders heeft vergaard en deze gegevens misbruikt heeft om voordeel te verkrijgen op concurrenten met zijn gratis Marketplace.

Het verkrijgen van een concurrentievoordeel door data van de adverteerders op zijn platform te gebruiken, zou in strijd kunnen zijn met Europese mededingingsregels, aldus de Europese Commissie. Het gaat bij onderzoek om zogenoemde classified ads, zoals vraag- en aanbodadvertenties. Facebook heeft een Marketplace-dienst voor dit soort advertenties en de data stelt het bedrijf in staat zich heel precies op bepaalde groepen te richten met advertenties.

Naast het vergaren en inzetten van de data voor concurrentiebelemmerend gedrag, onderzoekt de EU of Facebook mededingingsregels heeft overtreden door zijn Marketplace voor advertenties te koppelen aan zijn sociale netwerk. Er waren al geruchten dat de EU met een onderzoek kwam.

Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging, zegt: "Facebook verzamelt grote hoeveelheden data over de activiteiten van gebruikers van zijn sociale netwerk en daarbuiten. Instanties gaan tot in detail kijken of deze data Facebook een onrechtmatig concurrentievoordeel oplevert, met name bij de sector voor classified ads, waar mensen elke dag producten kopen en verkopen."

Facebook meldt in een verklaring naar onder andere Bloomberg dat het mee gaat werken aan het onderzoek 'om aan te tonen dat dit geen grond heeft'.