Nissan stelt elektrische Ariya-suv mede door chiptekorten uit

Nissan brengt zijn Ariya-suv niet halverwege dit jaar uit, zoals het Japanse bedrijf van plan was. Het bedrijf verwijst bij de redenen van het uitstel naar de huidige chiptekorten en de duur van de coronapandemie. De auto komt pas in 2022 breed beschikbaar.

Nissan kondigde vorig jaar aan dat de Ariya halverwege 2021 in Japan zou verschijnen en later dat jaar in andere werelddelen. Nu meldt de fabrikant dat de elektrische auto alleen in Japan in de komende winter in gelimiteerde oplage beschikbaar komt. Ergens daarna moet de brede beschikbaarheid in Japan en de rest van de wereld volgen van wat Nissan als zijn 'vlaggenschip' beschouwt wat elektrische auto's betreft. "Covid-19 heeft langer rondgewaard dan we verwachtten en er is het probleem met halfgeleidertekorten", meldde vice-president van Nissan Asako Hoshino volgens Bloomberg in een briefing over het uitstel.

Hoshino meldt tienduizenden verkopen te verwachten in het eerste jaar van de beschikbaarheid van de Ariya en met name in Europa verwacht hij veel exemplaren te leveren. De elektrische auto wordt geleverd met twee accuopties: 63 of 87kWh, die een maximaal bereik van respectievelijk 400km en 500km bieden. Het voertuig beschikt over Nissans ProPilot 2.0-technologie voor autonoom rijden en heeft functies om zelf te parkeren.

Nissan verwacht dat chiptekorten een negatieve impact hebben op de productie van zo'n half miljoen voertuigen dit jaar, die dan bijvoorbeeld met vertraging van de lopende band rollen. Het bedrijf geeft de productie van populaire modellen voorrang.