Mazda verwacht dat in 2030 kwart van zijn auto's volledig elektrisch is

Mazda wil tot 2025 drie elektrische automodellen uitbrengen en werkt aan een elektrisch platform dat vanaf 2025 kan worden ingezet. Het bedrijf verwacht dat tegen 2030 een kwart van alle modellen die het aanbiedt, elektrisch zal zijn. De rest zal 'geëlektrificeerd' zijn.

De Japanse autofabrikant geeft nog geen details over welke modellen zullen worden aangekondigd, wanneer die moeten verschijnen en in welke markten ze beschikbaar zullen zijn. Mazda zegt de elektrificering te willen versnellen, zodat het bedrijf tegen 2050 klimaatneutraal kan zijn. De fabrikant zette tot nu vooral in op het ontwikkelen van zeer efficiënte brandstofmotoren onder de Skyactiv-naam. In 2018 zei Mazda nog dat BEV's in 2030 goed zouden zijn voor vijf procent van de totale autoproductie.

Nu heeft Mazda alleen de MX-30 als elektrische auto. Het gaat om een cross-over met een relatief kleine 35,5kWh-accu. Een grotere accu zou 'slechter voor het milieu zijn', gebaseerd op de gemiddelde afstand die autobezitters afleggen. Mazda geeft niet aan of komende EV's wel grotere accu's krijgen.

Ook over het nieuwe platform geeft Mazda nog maar weinig informatie. Het bedrijf zegt dat het om een platform gaat dat speciaal is ontwikkeld voor EV's. Deze Skyactiv EV Scalable Architecture zou voor EV's 'van verschillende formaten en types' gemaakt worden. Mazda zal tussen 2025 en 2030 auto's aankondigen die van dit platform gebruikmaken.

Mazda blijft investeren in de verbrandingsmotor en zegt ook heil te zien in alternatieve, hernieuwbare brandstoffen, zoals biobrandstoffen gemaakt van microalgen. Deze auto's zullen echter steeds meer geëlektrificeerd worden, waarbij Mazda spreekt over hybrides en plug-inhybrides. Tot 2025 moeten er vijf hybrides en vijf plug-inhybrides verschijnen. Bij deze cijfers telt Mazda de mild hybrids niet mee.

De fabrikant zegt verder te willen investeren in autonome systemen. Hiervoor kondigt Mazda het Co-Pilot Concept aan, dat in 2022 als Mazda Co-Pilot 1.0 in Large Products-modellen moet verschijnen. Dit Co-Pilot-systeem moet 'uiteindelijk' de bestuurder kunnen monitoren. Als er een 'plotselinge verandering' in de fysieke gesteldheid van de bestuurder wordt gedetecteerd, schakelt het systeem over naar autonoom rijden. Daarbij rijdt de auto naar een 'veilige plek', stopt hij en belt hij de nooddiensten.

Tot slot gaat Mazda samen met Suzuki, Subaru, Daihatsu en Toyota aan een communicatiestandaard werken. Deze moet gebruikt worden voor next generation in-vehicle-communicatiediensten voor veiligere connected-diensten.