Mazda claimt bereiken van doorbraak in maken veel zuinigere benzinemotor

De Japanse autofabrikant Mazda zegt een doorbraak te hebben bereikt in de ontwikkeling van een veel zuinigere verbrandingsmotor voor auto's. De nieuwe motor is volgens Mazda de eerste commerciŽle benzinemotor die gebruik maakt van compressieontsteking.

De nieuwe motor, de SKYACTIV-X, moet 20 tot 30 procent zuiniger worden dan de huidige benzinemotoren van Mazda, en net zo zuinig of zuiniger dan de huidige zuinigste dieselmotoren van Mazda. De motor maakt gebruik van compressieontsteking, waarbij het mengsel van lucht en benzine spontaan ontbrandt door de compressie van de zuiger. Een benzinemotor werkt normaal gesproken met vonkontsteking en een dieselmotor juist met compressieontsteking.

Mazda claimt twee problemen te hebben opgelost om de nieuwe motor te kunnen maken: het maximaliseren van de ruimte waarin de compressieontsteking mogelijk is, en het zorgen voor een naadloze overgang tussen de compressieontsteking en de vonkontsteking. Ryoji Miyashita, voorzitter van auto-ingenieursbedrijf AEMSS, zegt tegen Reuters dat de nieuwe motor van Mazda een grote doorbraak is. Het is nog wel onduidelijk hoe soepel de motor loopt.

De motor maakt dus gebruik van zowel vonk- als compressieontsteking. Volgens Mazda combineert de motor de voordelen van een benzine- en een dieselmotor. Door de combinatie van een compressor en compressieontsteking, zou de motor tussen de 10 en 30 procent meer koppel moeten leveren dan de huidige benzinemotoren van Mazda.

Het hoofd van de r&d-afdeling van Mazda, Kiyoshi Fujiwara, zegt dat het heel belangrijk is om te streven naar de ideale verbrandingsmotor. Hij vindt de ontwikkeling van elektrisch rijden een noodzaak, maar stelt dat de verbrandingsmotor prioriteit dient te krijgen. Volgens een onderdirecteur van Mazda heeft de autofabrikant geen plannen om de nieuwe motor aan andere fabrikanten te verstrekken.

Mazda is nog altijd van plan om elektrische auto's te introduceren vanaf 2019. Volvo maakte begin juli bekend dat alle auto's die het bedrijf vanaf 2019 op de markt brengt, een elektromotor zullen hebben. De autofabrikant wil daarmee een einde te maken aan de tijd dat auto's van Volvo enkel een verbrandingsmotor hebben.