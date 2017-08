Cities: Skylines krijgt dlc die concerten toevoegt

Paradox Interactive komt met een kleine uitbreiding voor Cities: Skylines. De dlc getiteld Concerts kost 7 euro en is vanaf 17 augustus beschikbaar voor de Steam-versie van de game. Met de uitbreiding kunnen spelers concerten organiseren in het spel.

Volgens de makers krijgen spelers met de Concerts-dlc de mogelijkheid om concerten in verschillende muziekstijlen te organiseren voor de inwoners van hun virtuele stad. Paradox noemt edm, rock en pop/folk.

Een screenshot laat zien dat het mogelijk is om artiesten te kiezen en dat er een budget uitgetrokken moet worden voor de beveiliging. Ook kunnen er advertentiecampagnes gemaakt worden om bezoekers te trekken.

De Concerts-dlc komt vooralsnog alleen beschikbaar voor de pc-versie van de game, die via Steam te koop is. Cities: Skylines is al langere tijd ook voor de Xbox One beschikbaar en op 15 augustus wordt de PlayStation 4-versie uitgebracht.