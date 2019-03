Paradox kondigt rpg Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 aan

Paradox Interactive heeft Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 aangekondigd. De rpg wordt gemaakt door Hardsuit Labs, dat eerder Blacklight: Retribution ontwikkelde. Bloodlines 2 komt in het eerste kwartaal van 2020 uit voor de pc, PS4 en Xbox One.

In Bloodlines 2 zijn spelers een vampier in Seattle ten tijde van een oorlog tussen rivaliserende clans. Volgens Paradox worden spelers 'de ultieme vampier' terwijl ze door de straten op zoek gaan naar prooi. De protagonist moet een clan kiezen en allianties aangaan met de strijdende partijen.

Combat lijkt vooral om snelle mêleegevechten te gaan. De speler heeft ook superkrachten. Het is echter niet puur een vechtspel, volgens Paradox moeten spelers omgaan met complexe politieke relaties en personages, en reageert het verhaal op de keuzes van de speler. Ook moeten spelers ervoor zorgen dat ze de Masquerade niet verbreken. Dat is de vampierwet die ervoor zorgt dat de vampiergemeenschap gescheiden blijft van de menselijke wereld.

Hoewel Paradox en Hardsuit Labs werken aan de opvolger van Vampire: The Masquerade - Bloodlines, hadden beide studio's niets te maken met het originele spel. Dat spel kwam in 2004 uit en werd ontwikkeld door Troika Games. Activision was destijds de uitgever. Troika stopte een jaar later. Fans van het spel brachten daarna zelf updates uit en voegden ongebruikte content weer toe. Het 'creatieve brein' achter Bloodlines, Brian Mitsoda, is als lead narrative designer bij het spel betrokken. De Bloodlines-serie is gebaseerd op het tabletop-rollenspel Vampire: The Masquerade.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 komt in het eerste kwartaal van 2020 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc, op zowel Steam als de Epic Games Store, GoG en de Paradox Store. De pc-versie krijgt ondersteuning voor raytracing. Het spel kost zestig euro. Spelers kunnen voor negentig euro alvast de Blood Moon-editie kopen; daar zit ook de seasonpass met extra verhaalcontent in.