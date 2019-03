TCL gaat WiSA's draadloze audiotechnologie ondersteunen

Het Chinese bedrijf TCL, dat dit jaar de Nederlandse tv-markt betreedt, is de nieuwste grote naam die zich bij de Wireless Speaker and Audio Association heeft gevoegd. Dit betekent in principe dat het bedrijf bepaalde tv's ondersteuning zal geven voor de draadloze WiSA-audiostandaard.

De Wireless Speaker and Audio Association meldt dat in totaal vijf nieuwe leden tot de organisatie zijn toegetreden, waarbij TCL verreweg de bekendste is. De overige vier zijn voornamelijk minder bekende producenten van speakers en home-entertainmentproducten. Volgens de organisatie brengen de nieuwe leden 'decennia aan audio-ervaring mee' en toont deze recente uitbreiding van het ledenaantal aan dat er in de markt een groeiende vraag is naar 'hoogwaardige draadloze audio'.

In september vorig jaar bracht de organisatie het WiSA Ready-certificeringsprogramma uit voor onder andere tv's, gameconsoles en computers. Deze kunnen daarmee maximaal acht kanalen met ongecomprimeerde audio ondersteunen. Het geluid kan afgespeeld worden door WiSA-gecertificeerde speakers, mits ze verbonden worden met de speciale WiSA-usb-zenders die in feite av-receivers vervangen. Een dergelijke zender is in de usb-poort van bijvoorbeeld de tv, pc of console te steken.

WiSA maakt gebruik van frequenties van 5,2 tot 5,8GHz. Dat moet hooguit 5ms latency opleveren bij het afspelen van 24bit- ongecomprimeerde audiobronnen. Volgens WiSA is de technologie daarmee beduidend beter dan wifi of bluetooth en is de set-up met de usb-zender erg eenvoudig. Ook high-end audiostandaarden met hoogtekanalen, zoals Dolby Atmos en DTS:X, kunnen worden gedecodeerd. De individuele draadloze speakers moeten wel nog altijd bekabeld van stroom worden voorzien.

De WiSA-organisatie groeit gestaag met ondersteunende fabrikanten. Eind vorig jaar werd bekend dat LG lid werd van de organisatie. De Zuid-Koreaanse fabrikant gaat de in 2019 uit te brengen oled-tv's en sommige high-end lcd-tv's van de WiSA-standaard voorzien. Microsoft doet met de Xbox-gameconsole en Windows 10 ook mee. Andere deelnemers zijn bekende audiofabrikanten als B&O, Harman Kardon, het moederbedrijf van Denon en Marantz, JBL en Pioneer.