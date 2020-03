WiSA's draadloze audiotechnologie krijgt ondersteuning voor Dolby Atmos

De Wireless Speaker and Audio Association gaat ondersteuning toevoegen voor Dolby Atmos-hoogtekanalen. Dat betekent dat gebruikers die van een WiSA-transmitter gebruikmaken, ook hoogtekanalen kunnen gebruiken, mits ze daar geschikte speakers voor hebben.

De organisatie gaat in het tweede kwartaal van dit jaar nieuwe firmware voor de transmitter en de speakers uitbrengen, waarmee ondersteuning voor Dolby Atmos wordt toegevoegd. Volgens de WiSA kunnen ook bestaande WiSA-producten hier gebruik van maken, maar het is ook bedoeld voor speakerfabrikanten om producten te ontwikkelen die van Dolby Amos gebruik kunnen maken.

Gebruikers kunnen na de update hoogtekanalen toevoegen die zich aan de voorkant, zijkant en achterkant van de luisterpositie bevinden. Er zijn dan wel door WiSA gecertificeerde speakers voor nodig. Volgens Tony Ostrom, de directeur van WiSA, is deze Dolby Atmos-ondersteuning een veelgevraagde toevoeging vanuit consumenten en leden van de organisatie.

Het systeem werkt door middel van WiSA-transmitters in de vorm van usb-dongels, in combinatie met door WiSA gecertificeerde speakers. Gebruikers kunnen zo'n usb-zender in een usb-poort van bijvoorbeeld een televisie steken om gebruik te maken van de door WiSA gecertificeerde draadloze speakers. Zodoende is surroundgeluid mogelijk, zonder het trekken van kabels en met op papier een relatief lage of verwaarloosbare vertraging.

WiSA's draadloze audiotechnologie maakt gebruik van frequenties van 5,2 tot 5,8GHz en dat zou in de praktijk hooguit 5ms latency moeten opleveren bij het afspelen van 24bit- ongecomprimeerde audiobronnen. Ook high-end audiostandaarden met hoogtekanalen, zoals Dolby Atmos en DTS:X, kunnen worden gedecodeerd, maar DTS:X wordt nog niet ondersteund.

Onder meer de televisies van LG van dit en vorig jaar ondersteunen de WiSA-technologie. Naast LG zijn Microsoft Xbox, Bang & Olufsen, Harman Kardon en TCL lid van de organisatie. Ook Sound United is lid; dit bedrijf is onder meer bekend van het maken van receivers met de merken Denon en Marantz. De technologie is nog betrekkelijk nieuw, waardoor leden van de organisatie nog niet altijd ondersteuning bieden in hun producten. Ook het aantal beschikbare gecertificeerde WiSA-speakers is nog relatief beperkt.