Samsung-8k-tv met smalle schermranden komt te koop vanaf zesduizend euro

De Samsung Q950TS-tv met smalle schermranden en 8k-resolutie zal in Nederland vanaf ongeveer 6000 euro te koop zijn. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De duurste 85"-variant krijgt een prijs van 12.000 euro.

Daarmee is het topmodel Q950TS duurder dan voorganger Q950R, die vorig jaar in de verkoop ging voor 4500 euro, meldt Samsung. De prijsstijging zit niet in de hele line-up. Het goedkoopste model Qled-tv van Samsung had vorig jaar een adviesprijs van 999 euro, de Q6xT van dit jaar zal voor 799 euro in de winkels liggen.

Daar komt bij dat het goedkoper is geworden om een nieuwe 8k-tv bij de fabrikant aan te schaffen. Waar alleen het duurste model vorig jaar over die resolutie beschikte, zijn er nu drie modellen met 8k-resolutie, waarvan de goedkoopste voor ongeveer 3000 euro in de winkels ligt.

Bovendien heeft Samsung nu ook weer een 32"-tv in het assortiment zitten. Een variant van The Frame LS03 komt uit met een 32"-beeldscherm en kost dan 699 euro. De tv's verschijnen volgens de fabrikant in de komende weken in winkels.