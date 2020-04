Samsung heeft enkele hdmi 2.1-aansluiting toegevoegd aan vier 4k-Qled-tv's

Samsung heeft vier 4k-Qled-tv-modellen voor 2020 uitgerust met een enkele hdmi 2.1-aansluiting. Deze televisies zijn sinds kort beschikbaar. Van de drie 8k-televisies die de fabrikant dit jaar uitbrengt, was al bekend dat ze een hdmi 2.1-aansluiting hadden.

Samsung heeft aan de website FlatpaneldHD bevestigd dat vier 4k-tv's van dit jaar over een hdmi 2.1-aansluiting beschikken: de Q95T-, Q90T-, Q80T- en Q70T-reeks. Voor de twee laatstgenoemde modellen betreft het alleen de tv's vanaf 55"; de Q80T met 49" heeft bijvoorbeeld geen hdmi 2.1. Dat betekent dat die 49"-versie geen 4k-beelden met 120fps via een externe bron kan verwerken en niet over vrr beschikt, al heeft de tv wel ondersteuning voor allm en earc .

Het was al bekend dat de 8k-modellen van dit jaar, de Q950TS, Q900TS en Q800T, over een enkele hdmi 2.1-aansluiting beschikken, zodat deze televisies niet alleen 4k en 120fps, maar ook 8k en 60fps ondersteunen.

Tot nu toe is LG de enige fabrikant die zijn high-end tv's al enige tijd met uitsluitend hdmi 2.1-aansluitingen uitrust. Dat geldt sinds vorig jaar voor de oled-tv's en de duurste lcd-tv's. Sony rust zijn XH90-lcd-tv van dit jaar ook uit met een hdmi 2.1-aansluiting en de fabrikant bracht vorig jaar al de Sony ZG9 8k-tv uit met ondersteuning voor hdmi 2.1. Philips en Panasonic hebben dit jaar nog geen hdmi 2.1 in hun assortiment.

De aanwezigheid van hdmi 2.1 en de capaciteit van televisies om overweg te kunnen met een 4k-resolutie en 120fps via een extern aangesloten bron, zullen onder meer belangrijke eigenschappen worden voor gebruikers van de later dit jaar te verschijnen PlayStation 5 en de Xbox Series X. De nieuwe consoles van Sony en Microsoft ondersteunen 4k en 120fps.