De deurbel gaat en daar is 'ie dan: een zwoegende, zwetende bezorger die een enorme rechthoekige doos met een gloednieuwe 65"-oledtelevisie van LG heelhuids op de deurmat probeert te zetten. Snel uitpakken, installeren, eventuele kabels in de hdmi 2.1-aansluitingen steken en het genieten van de beeldkwaliteit kan beginnen. Of toch niet? De fabrikant maakte begin deze maand bekend dat geen van zijn 4k-televisies van 2020 over hdmi 2.1-aansluitingen beschikt die de volle bandbreedte aankunnen. Dat geldt zowel voor de oled- als de lcd-tv's. Heb je net moeten ervaren wat het is om een rib uit je lijf te halen en denk je klaar te zijn om eind dit jaar los te kunnen met een spiksplinternieuwe PlayStation 5- of Xbox Series X-console en de bijbehorende gameplay met 120 beelden per seconde, komt LG in feite terug op wat het eerder heeft gecommuniceerd.

In de praktijk heeft deze beperking van de bandbreedte geen enkel negatief effect, maar de kritiek, verbazing en verwarring waren er niet minder om. Dat kwam niet in de laatste plaats doordat hdmi 2.1 geenszins een vastomlijnde standaard is. Er is dus geen sprake van een soort zwart-wit-scenario waarbij producten wel of geen hdmi 2.1 hebben. Een 'beetje hdmi 2.1' kan namelijk ook, en dat is momenteel een stuk gangbaarder in de markt dan de volledige ondersteuning van de standaard met alles wat eronder valt. In dit artikel wordt ingezoomd op hoe het met de standaard staat, wat er allemaal onder valt, wat de impact van de maximale bandbreedte is, welke voordelen hdmi 2.1 heeft en welke tv's er al mee zijn uitgerust.