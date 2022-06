Sony's 48"-oled-tv is vanaf eind augustus beschikbaar in Benelux voor 1999 euro

Sony gaat zijn eerder aangekondigde 48"-oled-tv vanaf eind augustus uitbrengen in de Benelux. Daar hoort een prijskaartje van 1999 euro bij. In Duitsland krijgt deze televisie een adviesprijs die honderd euro lager is. Dit jaar komen voor het eerst oled-tv's uit met dit kleinere 48"-formaat.

Sony noemt de releaseperiode en het prijsniveau van de A9-oledtelevisie in een Nederlands persbericht. Eerder werd de beschikbaarheid en de prijs van de televisie voor de Duitse markt al bekendgemaakt. Mede door het verlaagde btw-percentage aldaar, bedraagt de adviesprijs van de Duitse A9 1899 euro.

Momenteel is de al uitgebrachte 48" CX-oled-tv van LG de enige directe concurrent van de Sony A9. Dit model van LG staat op het moment van schrijven in de Pricewatch voor 1699 euro. Het paneel van beide 48"-televisies komt van LG Display. Een van de hardwarematige verschillen tussen beide toestellen is de ondersteuning van hdmi 2.1. Bij de 48" CX-oled-tv van LG is die aanwezig, maar dat geldt niet voor de tv van Sony. De A9 moet het nog doen met hdmi 2.0 en zal dus geen PS5- of Xbox Series X-games met 120fps in combinatie met een 4k-resolutie kunnen weergeven via hdmi, al heeft Sony's 48"-tv wel ondersteuning voor e-arc.

De A9 is een 4k-oled-tv die over de Ambient Optimization-functie beschikt. Daarmee worden de beeld- en de geluidskwaliteit afgestemd op de omstandigheden in de kamer. Ook heeft de A9 de Acoustic Surface Audio-functionaliteit van Sony, waarbij het beeldpaneel wordt gebruikt om geluid te produceren. Verder beschikt het model over X-Motion Clarity, waarbij black frame insertion op basis van zones wordt toegepast, iets dat de bewegingsonscherpte bij bewegende beelden moet verminderen. Er is ondersteuning voor Airplay 2 en Homekit en op het vlak van hdr is er ondersteuning voor hlg, hdr10, Dolby Vision, maar niet voor hdr10+. De televisie draait op Android TV, versie 9.0.