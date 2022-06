Sony's 48"-oled-tv is vanaf augustus te bestellen in Duitsland voor 1899 euro

Sony heeft het prijsniveau bekendgemaakt van zijn 48"-oled-tv. De A9 gaat in het Verenigd Koninkrijk 1799 pond kosten en in een Duitsland krijgt de televisie een adviesprijs 1899 euro. De televisie kan in Duitsland vanaf 3 augustus vooruitbesteld worden.

Sony heeft de A9-oled-tv onder meer op zijn Nederlandse website, maar daar wordt nog geen prijs genoemd. Wat de releaseperiode betreft staat er alleen 'binnenkort beschikbaar'. In een Duits persbericht wordt de prijs van 1899 euro genoemd, met daarbij de vermelding dat de 48"-televisie vanaf 3 augustus vooruit te bestellen is. Waarschijnlijk komt de televisie vanaf eind augustus beschikbaar in heel Europa.

De A9 heeft net als alle huidige oled-tv's een 4k-resolutie. De televisie beschikt over de Picture Processor X1 Ultimate, de beeldprocessor die ook in andere high-end televisies van de fabrikant komt. De televisie ondersteunt Dolby Atmos en Dolby Vision en door de Ambient Optimization-functie wordt zowel de beeld- als de geluidskwaliteit afgestemd op de omstandigheden in de kamer, waarbij rekening wordt gehouden met de verlichting en objecten die het geluid kunnen absorberen. Ook beschikt de A9 over de Acoustic Surface Audio-functionaliteit, waarbij het beeldpaneel wordt gebruikt om geluid te produceren. Verder beschikt het model over X-Motion Clarity, waarbij black frame insertion op basis van zones wordt toegepast. Dit moet de bewegingsonscherpte bij bewegende beelden verminderen.

Op de verschillende Europese productsites geeft Sony nog geen specificaties weer, maar eerder bleek al dat Sony's televisie, in tegenstelling tot LG's CX-model van hetzelfde formaat, geen hdmi 2.1 ondersteunt. Wel is er ondersteuning voor e-arc en dat geldt ook voor Airplay 2 en Homekit. Ook is er ondersteuning voor de hdr-standaarden hlg, hdr10, Dolby Vision, maar niet voor hdr10+. De televisie draait op Android TV, versie 9.0 Pie.

In mei kondigde LG zijn 48"-oled-tv al aan. Deze 48" CX-oled-tv is al in een aantal landen uitgebracht, waaronder België en Nederland. De adviesprijs van deze televisie was 1699 euro en dat is momenteel ook nog de huidige officieel gehanteerde prijs. De grotere 55"-variant van de CX staat op het moment van schrijven in de Pricewatch voor minder dan 1600 euro.