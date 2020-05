Sony brengt A8-oled-tv's van 55" en 65" volgende week uit voor 2100 en 3100 euro

Sony brengt zijn begin dit jaar aangekondigde A8-tv's volgende week uit in Nederland en België. De oled-tv's hebben een 4k-resolutie en zijn uitgerust met de Picture Processor X1 Ultimate. Wanneer het 48"-model in de A9-serie uitkomt, is nog niet bekend.

De Sony A8-oled-tv's hebben ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos. Ze zijn voorzien van een Ambient Optimization-functie, die de beeld- en geluidskwaliteit afstemt op de omstandigheden in de ruimte waar de tv staat. Ook ondersteunen de tv's de Netflix Calibrated Mode. Beide tv's hebben Sony's Acoustic Surface Audio-systeem, waarbij het geluid uit het scherm komt. De tv's draaien op Android 9, en hebben ondersteuning voor Airplay 2, HomeKit en Amazon Alexa. Sony levert een afstandsbediening mee die ook gebruikt kan worden voor spraakbediening via Google Assistent.

De A8-tv's hebben geen hdmi 2.1-aansluiting. Daardoor ontbreekt ondersteuning voor variable refresh rate, auto low latency mode en de mogelijkheid om 4k-beelden met 120fps weer te geven vanaf een externe bron. Het gebrek aan een hdmi 2.1-aansluiting is opvallend, omdat Sony's PlayStation 5, die eind dit jaar uitkomt, daar gebruik van zal maken.

Sony brengt een 55"- en een 65"-model uit, voor adviesprijzen van 2100 en 3100 euro. De tv's werden begin dit jaar op de CES-beurs aangekondigd. Toen toonde Sony ook de A9, een 48"-model met dezelfde eigenschappen. Wanneer die kleinere variant uitkomt, is nog niet bekendgemaakt.