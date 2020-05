LG's oled-tv's van 2020 hebben geen hdmi 2.1 met volledige bandbreedte

De 4k-oled-tv's en lcd-tv's met hdmi 2.1-aansluitingen die LG dit jaar uitbrengt, halen niet de maximale bandbreedte van 48Gbit/s. De gevolgen lijken beperkt, doordat deze bandbreedte nodig is voor een 12bit-kleurdiepte en de tv's dat toch niet kunnen verwerken.

LG heeft in een verklaring aan Forbes laten weten dat de volledige bandbreedte alleen ondersteund wordt in twee hdmi 2.1-aansluitingen op de 8k-televisies die dit jaar nog moeten uitkomen: de 8k-televisies in de ZX-reeks en de Nano 99, 97 95. De overige hdmi 2.1-aansluitingen op deze televisies en alle hdmi 2.1-aansluitingen op de 4k-tv's van dit jaar ondersteunen een lagere bandbreedte. LG zegt niet hoe hoog die is en biedt zijn excuses aan dit niet eerder te hebben gecommuniceerd.

De fabrikant laat weten dat dit betekent dat de televisies van 2020 met hdmi 2.1-aansluitingen wel gewoon in staat zijn om 4k-beelden met 120fps weer te geven, maar daarbij is sprake van een 10bit-kleurdiepte met 4:4:4-chroma subsampling. De LG-televisies van vorig jaar, zoals de C9-oled-tv's, hebben wel hdmi 2.1-aansluitingen die 48Gbit/s halen. Die kunnen daardoor 4k-beelden met 120fps weergeven met een theoretische kleurdiepte van 12bit met 4:4:4-chroma subsampling.

Als verklaring zegt LG dat het hiertoe heeft besloten op grond van de marktsituatie. Volgens het bedrijf is er nog geen 'echte content' beschikbaar die 48Gbit/s nodig heeft. LG zegt dat het 'hardwaremiddelen' voor de chipsets van 2020 anders heeft toegewezen, zodat ze geoptimaliseerd zijn voor de ai-functies. Kortom, de fabrikant haalt als het ware een deel van de verwerkingscapaciteit van de processor weg bij de hdmi 2.1-aansluitingen en stelt die beschikbaar voor de verschillende ai-functies van de tv's.

De CX, WX-, GX-oled-tv's van dit jaar bijvoorbeeld zullen dus wel over hdmi 2.1-aansluitingen beschikken, maar halen hooguit 40Gbit/s. In de praktijk zal dit weinig tot geen zichtbare beperkingen met zich meebrengen, omdat geen van de LG-, Sony- of Samsung-tv's met hdmi 2.1 overweg kunnen met een 12bit-kleurdiepte. Het zijn allemaal 10bit-systemen.

John Archer, de auteur van het Forbes-artikel, zegt overigens dat het erop lijkt dat bijna geen enkele huidige televisie met hdmi 2.1 de 48Gbit/s-bandbreedte haalt en dat ze dus geen van alle verdergaan dan 40Gbit/s. Dit geldt dus waarschijnlijk ook voor bijvoorbeeld de Samsung-tv's die van hdmi 2.1-aansluitingen zijn voorzien. Volgens Archer heeft alleen de Sony XH90-4k-lcd-tv ondersteuning voor hdmi 2.1 met maximaal 48Gbit/s. Eric Beeckmans van Homecinema Magazine bevestigt dat en stelt dat de Sony ZH8 tot 40Gbit/s gaat.