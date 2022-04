LG BX-oled-tv's verschijnen in Duitse winkels voor 1799 en 2799 euro

LG lijkt op het punt te staan om de relatief goedkope BX-4k-oled-tv-modellen uit te brengen in Europa. Er zijn onder meer al prijzen bekend van de televisies in Duitsland, waar het 55"-model een officiële winkelprijs van 1799 euro krijgt, tegenover 2799 euro voor de 65"-versie.

Waarschijnlijk staat LG op het punt om de BX-tv's in Europa uit te brengen. Via een Duitse prijsvergelijker zijn de prijzen van 1799 en 2799 euro al te vinden, al lijken de leveringen pas in begin oktober te beginnen. In het Verenigd Koninkrijk lijken die prijzen op 1299 en 2299 pond uit te komen. Nederlandse of Belgische europrijzen zijn er nog niet, maar die zullen niet of niet veel afwijken van de genoemde prijzen in Duitsland. Waarschijnlijk zullen die prijzen snel zakken, mede omdat de CX-modellen al enige tijd beschikbaar zijn, voor beduidend lagere prijzen.

De BX-oled-tv's zijn de opvolgers van de vorig jaar uitgekomen B9-oled-tv's en zullen zoals gebruikelijk net onder de C-modellen worden gepositioneerd, waarmee het de goedkoopste oled-tv's van LG zijn. Volgens FlatpanelsHD komt de BX niet uit in het 48"-formaat, zoals dat wel het geval is bij de CX. In bepaalde, nog onbekende markten komt de BX ook uit in een 77"-formaat.

Net als de B9, de C9 en de CX beschikt de BX over hdmi 2.1-aansluitingen. Uit de specificaties van een Duitse winkel blijkt dat de BX in totaal twee hdmi 2.1-aansluitingen heeft, aangevuld met hdmi 2.0-poorten. Dat wijkt af van de CX waarbij alle vier de hdmi-aansluitingen conform de 2.1-standaard zijn. Vermoedelijk hangt dat samen met het feit dat de BX beschikt over de minder geavanceerde, derde generatie van de α7-beeldprocessor, wat ook maakt dat er op het vlak van beeldbewerkingstechnieken vermoedelijk minder of minder geavanceerde opties zullen zijn.

De BX zal in navolging van het verschil tussen de B9 en de C9 wederom een andere, minder brede voet krijgen, al is het ontwerp voor de rest zo goed als identiek aan de CX. De B9 heeft minder werkgeheugen aan boord dan de C9, maar of dat verschil bij de BX en de CX ook aan de orde zal zijn, moet nog blijken. Voor de rest ondersteunen de BX-oled-tv's de gebruikelijke hdr-standaarden, te weten hlg, hdr10 en Dolby Vision. De televisies draaien op webOS-versie 5.0 en ondersteunen AirPlay 2 en HomeKit.