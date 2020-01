LG presenteert oled-tv's voor 2020 en komt met 48"-model

LG heeft zijn line-up van oled-tv's voor dit komende jaar gepresenteerd. Daaronder bevindt zich ook een exemplaar met een beelddiagonaal van 48". Tot nu toe hadden de beschikbare oled-tv's voor consumenten schermformaten vanaf 55".

LG meldt dat de 48"-oled-tv de modelnaam OLED48CX krijgt en over meer dan 8 miljoen pixels beschikt. Dat betekent dat het om een televisie met een 4k-resolutie gaat, al zijn nadere details nog erg schaars. LG Display gaf vorig jaar al aan dat het in 2020 zou beginnen met de productie van panelen voor 48"-oled-tv's en nu bevestigd LG dat deze 48"-oled-tv's nog dit jaar op de markt verschijnen.

De fabrikant zegt dat het Nvidia G-Sync-compatibiliteit naar twaalf van zijn nieuwe oled-tv's brengt, waarbij het bedrijf tegen FlatpaneldHD heeft bevestigd dat de nieuwe televisies ook AMD's FreeSync ondersteunen, evenals vrr . Waarschijnlijk beschikken alle modellen over hdmi 2.1, mede omdat dit ook al aanwezig is bij bijvoorbeeld de C9 en B9 van vorig jaar.

De 48"-oled-tv is een van de CX-modellen, de opvolgers van de C9 van vorig jaar. Verder wordt de B9 opgevolgd door de BX-modellen en daarnaast brengt LG de GX-, WX, RX-en ZX-modellen uit. De BX-modellen worden net als in voorgaande jaren onder de CX gepositioneerd door middel van een minder snelle processor: de derde generatie van de Alpha 7-processor.

Alle andere modellen krijgen de beschikking over de Alpha 9 Gen 3-processor, die bij de 8k-oled-tv's in de ZX-lijn gebruik zou maken van deep learning bij het opschalen van beelden van 4k naar 8k. Daarnaast is deze beeldchip in staat om verschillende typen objecten te herkennen en aan de hand daarvan de optimale instellingen te kiezen. Ook herkent de Alpha 9 Gen 3-processor verschillende soorten tv-materiaal, zoals sportuitzendingen of films, waarbij dan ook automatisch de standaardinstellingen voor die 'genres' worden gekozen.

De televisies uit de ZX-lijn hebben hdmi 2.1 om 8k en 60fps te ontvangen via hdmi en ondersteunen het av1-videoformaat. De RX-oled-tv is de vorig jaar tijdens de CES gepresenteerde oprolbare 65" 4k-televisie. Daarnaast komt de dunne WX-lijn met de kenmerkende geïntegreerde soundbar uit in 65" en 77". De GX-lijn wordt nu gepresenteerd als 'gallery-oled', die als schilderijen aan de muur kunnen hangen om bijvoorbeeld kunst weer te geven. Ze lijken daarmee een beetje op The Frame-modellen van Samsung. Het 65"-model van de GX heeft volgens LG een dikte van 20mm. Er komt geen EX-lijn; de E-oled-tv's met ingebouwde soundbars, die in de afgelopen vier jaren steevast uitkwamen, wordt dus niet voortgezet. Alle nieuwe 4k-oled-tv's ondersteunen ook av1.

Een aantal andere vernieuwingen zijn de ondersteuning van Dolby Vision IQ, een doorontwikkeling van Dolby Vision waarmee de 'optimale beeldkwaliteit' gegarandeerd zou zijn zoals de makers het bedoeld hebben, ongeacht het genre van de content of lichtomstandigheden in de kamer. Verder krijgen alle tv's ondersteuning voor de zogeheten HGiG Mode, een modus voor gaming die ontwikkeld is door een belangengroep waar bijvoorbeeld Sony en Microsoft in zitten. Deze modus is er gekomen nadat gameontwikkelaars het niet eenvoudig vonden om op gelijke wijze hdr te implementeren in games. Ook krijgen alle modellen de beschikking over de filmmakermodus, die vorig jaar door de UHD Alliance werd geïntroduceerd. Hierbij draait het om het weergeven van films en tv-series zoals de makers het bedoeld hebben, waarbij beeldinterpolatie wordt uitgeschakeld.