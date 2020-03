'LG's oprolbare 65"-tv kost 60.000 euro en 48"-oled-tv kost 1700 euro'

LG heeft richtprijzen bekendgemaakt van zijn nieuwe oled-tv's. Het oprolbare 65"-model komt later dit jaar uit voor 60.000 euro en de nieuwe kleine 48"-oled-tv's gaan aanvankelijk 1700 euro kosten. Rond april of mei zijn de meeste tv's beschikbaar.

Diverse websites maken melding van de europrijzen van LG's nieuwe oled-tv's. De fabrikant heeft die genoemd op een conventie in Duitsland, schrijft Display Specifications. Het zou gaan om richtprijzen die wellicht niet in alle gevallen definitief zijn. Ook de Nederlandse site Homecinema Magazine noemt prijzen van diverse modellen.

LG brengt dit jaar zijn eerste oprolbare tv uit, de 65RX9. Die 65"-tv krijgt een adviesprijs van 60.000 euro. LG introduceerde die tv ruim een jaar geleden al op de CES-beurs en het bedrijf zei dat de tv in 2019 uit zou komen, maar dat gebeurde niet. Begin dit jaar presenteerde LG een nieuwe versie en die komt 'uiterlijk in de zomer' op de markt.

Ook brengt LG dit jaar voor het eerst 48"-oled-tv's uit. Het kleine beeldformaat gaat niet direct gepaard met een prijsverlaging. Volgens de prijslijsten kost de goedkoopste 48"-uitvoering aanvankelijk 1700 euro. Mogelijk zakt die prijs snel na de introductie. Momenteel worden 55"-oled-tv's uit 2019 verkocht voor bedragen rond de 1100 euro.

LG brengt in 2020 oled-tv's in verschillende series uit: BX, CX, GX, WX, ZX en RX. Prijzen van de BX-modellen zijn nog niet bekend. Dat is de goedkoopste serie van LG, met daarin een 55"- en 65"-model. De nieuwe tv's zijn rond april of mei beschikbaar. De ZX-modellen met 8k-resolutie en het oprolbare RX-model komen later uit. Tweakers publiceerde in januari een preview van de nieuwe LG-oled-tv's.