LG Display wil dit jaar zes miljoen oledpanelen voor televisies leveren

De ceo van LG Display meldt tijdens een persconferentie op de CES dat zijn bedrijf voor dit jaar het doel heeft gesteld om zes miljoen oledpanelen voor televisies te leveren. Dit zou een verdubbeling zijn van het aantal dat het bedrijf in 2019 leverde, aldus de topman.

Jeong Ho-young geeft aan dat LG Display zich in een moeilijke situatie bevindt door de operationele verliezen van vorig jaar, die omgerekend in totaal meer dan 770 miljoen euro bedragen. Dat hangt samen met de hevige concurrentie op de markt van lcd's, die vooral vanuit China komt, waardoor de lcd-paneelprijzen flink onder druk staan. Daar komen grote investeringen in de productiecapaciteit van oledpanelen nog bij. In de afgelopen drie jaar heeft LG Display zo'n 17 miljard euro geïnvesteerd in het opzetten en opwaarderen van de fabrieken, maar het investeringsbedrag zal volgens de ceo dit jaar niet heel hoog zijn en op ruim 2 miljard euro uitkomen.

Volgens de in september aangetreden topman zullen de cijfers verbeteren zodra de nieuwe fabriek voor grote oledpanelen in het Chinese Guangzhou van start gaat, schrijft Yonhap. De massaproductie in deze fabriek had eigenlijk al vorig jaar van start moeten gaan, maar er waren volgens de ceo enkele vertragingen. Die hebben volgens hem te maken met het verhogen van de yield rate. Hij zegt dat de massaproductie in de Chinese fabriek niet later dan het eerste kwartaal van dit jaar van start zal gaan. Volgens Jeong Ho-young zullen oledpanelen dit jaar 20 procent van de totale tv-markt beslaan, wat in de komende twee tot drie jaar naar 30 procent kan groeien, denkt hij.

Tijdens de persconferentie gaf de topman ook aan dat LG Display na dit jaar stopt met de productie van lcd-panelen in Zuid-Korea. Het bedrijf heeft twee fabrieken voor deze panelen: een in Zuid-Korea en een in China. De Chinese fabriek zal nog wel gewoon doorgaan met het produceren van lcd-panelen. De fabriek in Zuid-Korea zal volgens de ceo niet worden aangepast en gebruikt voor de productie van oledpanelen.