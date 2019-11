Panasonic stopt ook met productie van lcd-panelen voor automotive en industrie

De Japanse fabrikant Panasonic gaat tegen 2021 definitief stoppen met het produceren van lcd-panelen voor de automotivesector en industriële toepassingen. Het bedrijf staakte in 2016 al de eigen productie van lcd-panelen voor televisies.

Panasonic meldt dat het beëindigen van de lcd-paneelproductie samenhangt met de 'stevige concurrentie en de evolutie in de zakelijke omgeving van lcd-panelen'. Het bedrijf zegt dat het hier wel op gereageerd heeft, allerlei maatregelen heeft genomen en nieuwe producten heeft geïntroduceerd, maar desondanks heeft het geconstateerd dat 'een verdere continuering van het onderdeel niet levensvatbaar zou zijn'.

Het gaat specifiek om het Panasonic-onderdeel Panasonic Liquid Crystal Display, waarvan de fabriek in de Japanse stad Himeji staat. De fabrikant zegt dat het probeert om het personeel elders binnen het bedrijf aan het werk te zetten, zodat ze hun banen kunnen behouden.

Panasonic begon in april 2010 met de productie van lcd-panelen in de Himeji-fabriek en Panasonic Liquid Crystal Display werd in oktober van dat jaar gevormd, waarbij het voornamelijk draaide om televisies. Door 'de hevige prijsconcurrentie in de televisiemarkt' staakte het bedrijf in 2016 de productie van lcd-panelen voor televisies, waarna het nog lcd-panelen produceerde voor de industrie en de autosector.

De Japanse fabrikant besloot overigens in 2013 al te stoppen met de productie van plasma-televisies. Het bedrijf maakt nog wel gewoon lcd-televisies, waarvoor het ten aanzien van de lcd-panelen aanklopt bij externe producenten. Dat is ook het geval bij de oled-televisies die Panasonic maakt; de daarvoor bestemde panelen zijn afkomstig van LG Display.