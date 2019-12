Gerucht: LG Display halveert productie lcd-panelen voor televisies

LG Display zou vanaf volgend jaar de productie van lcd-panelen voor televisies zo goed als halveren. Dat stelt de Zuid-Koreaanse website The Elec. Deze stap zou ingegeven zijn door gedaalde prijzen en past ook in de geplande overgang naar de productie van oledpanelen.

Het plan om de productie van lcd-panelen bijna te halveren zou samenhangen met de flink gedaalde marktprijzen voor deze panelen, schrijft The Elec op basis van een bron binnen de industrie. Dit jaar zou de omzet uit lcd-panelen nog wel drie keer zo hoog zijn geweest als de omzet die samenhangt met de levering van oledpanelen, maar de verwachting is dat oledpanelen 60 procent zullen vormen van de totale verkopen van alle televisiepanelen.

LG Display zou niet van plan zijn om te snijden in de leveringen van lcd-panelen voor de it-sector, waarbij het gaat om lcd's voor monitoren, tablets en laptops. Dit segment zou tot nu toe een goede winst opleveren. De omzet van LG Display was vorig jaar voor 40 procent toe te schrijven aan tv-panelen, gevolgd door 'it-panelen' voor 36 procent en smartphonepanelen voor 24 procent.

Mede door de massaproductie in de Chinese fabriek in Guangzhou verwacht LG Display dat het aantal van 2,9 miljoen geleverde oledpanelen uit 2018 zal stijgen naar zo'n 4 miljoen exemplaren dit jaar. In 2020 moet dat vervolgens uitkomen op 5,5 miljoen geleverde panelen, om in 2021 op te lopen naar 7 miljoen stuks en in 2022 naar 10 miljoen exemplaren. Die verwachting hangt samen met het feit dat LG Display momenteel nog altijd de enige fabrikant is die grote oledpanelen voor televisies maakt.

LG Display is niet de enige speler die flink snijdt in zijn lcd-panelenproductie. Onlangs liet Panasonic weten dat het de stekker trekt uit de productie van lcd-panelen voor automotive en industriële toepassingen. De Japanse fabrikant stopte in 2016 al met de productie van lcd-panelen voor televisies. Als motivering voor deze besluiten wees Panasonic op de stevige concurrentie bij lcd-panelen, waardoor de prijzen flink onder druk staan. Hierbij gaat het met name om de opkomst van Chinese producenten van lcd-panelen.