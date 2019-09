LG Display begint massaproductie in Chinese fabriek voor grote oledpanelen

LG Display heeft in Guangzhou in China zijn nieuwe 8.5G-fabriek voor oledpanelen geopend. De productiefaciliteit wordt ingezet voor panelen die terechtkomen in oled-tv's van 55", 65" en 77". De fabriek levert een verdubbeling in productiecapaciteit op.

De nieuwe fabriek in China is een faciliteit waar 8.5G-panelen worden gemaakt. Dat verwijst naar de afmetingen van het glassubstraat, dat bij een dergelijke fabriek 2200x2500mm groot is. Uit deze grote platen worden oledpanelen voor oled-tv's gesneden. Aanvankelijk zal de fabriek per maand 60.000 van deze platen afleveren, maar in 2021 moet dat oplopen tot 90.000 platen.

Momenteel maakt LG Display in zijn andere 8.5G-faciliteit in Paju te Zuid-Korea maandelijks 70.000 platen. De komst van de nieuwe fabriek leidt uiteindelijk tot meer dan een verdubbeling in productiecapaciteit. LG werkt ook nog aan een 10.5G-faciliteit in Paju, waar platen van 2940x3370mm worden gemaakt. In 2022 moet die fabriek 45.000 platen per maand afleveren. In juli kondigde LG Display aan drie biljoen Koreaanse won in die fabriek te investeren. Omgerekend is dat zo'n 2,3 miljard euro. De investeringen moeten ervoor zorgen dat er in 2022 jaarlijks voor tien miljoen oled-tv's panelen kunnen worden geleverd.

LG Display zegt dat de platen uit de nieuwe fabriek in China vooral voor oledpanelen in tv's van 55", 65" en 77" zullen worden gebruikt. Dat zijn momenteel de gangbaarste maten voor oled-tv's. Dit jaar kondigde LG een 88"-oled-tv met 8k-resolutie aan en vanaf volgend jaar gaat LG Display panelen maken voor oled-tv's van 48". Eerder deze maand schreef Business Korea dat in de fabriek in China een multi-model glass-methode wordt gebruikt, die het mogelijk maakt om oledpanelen van verschillende formaten uit de platen te snijden. LG Display zou van plan zijn om panelen van 77" en 48" uit dezelfde platen te snijden.

De nieuwe productiefaciliteit is eigendom van LG Display High-Tech China. Dat is een joint venture tussen LG Display en het Guangzhou Development District. LG Display heeft zeventig procent van de aandelen. De oledfabriek staat op 74.000m² grond en is negen verdiepingen hoog. Het totale vloeroppervlak is 427.000m². De faciliteit is onderdeel van het LG Display Guangzhou Cluster, waar ook lcd-panelen en -modules worden gemaakt. Tezamen zijn die faciliteiten goed voor een oppervlak van 1,3 miljoen vierkante meter.

LG Display heeft vorig jaar 2,9 miljoen panelen voor oled-tv's geleverd en verwacht dat dit zal oplopen tot 3,8 miljoen exemplaren dit jaar. In 2020 zou het gaan om 5,5 miljoen panelen, in 2021 verwacht het bedrijf er 7,1 miljoen te leveren en in 2022 zouden dat er 10 miljoen zijn. De oledpanelen van LG Display worden gebruikt in de oled-tv's van LG, maar ook in die van bijvoorbeeld Philips, Sony en Panasonic. LG Display is momenteel de enige fabrikant die grote oledpanelen voor tv's maakt.