LG brengt in 2020 oledpanelen op de markt voor 48"-tv's

LG Display begint volgend jaar met de productie van oled-panelen die uiteindelijk deel moeten gaan uitmaken van 48"-oled-tv's. De 48"-panelen moeten ook ergens volgend jaar beschikbaar komen. Tot nu toe hebben de kleinste oled-tv's een diagonaal van 55".

Oh Chang-ho, de onderdirecteur van de tv-afdeling van LG Display, heeft dat in een interview met China Business News laten weten, schrijft de Zuid-Koreaanse krant The Elec. Volgens hem is het uitbrengen van 48"-oled-panelen in 2020 onderdeel van een strategie om LG Displays positie in de high-end tv-markt te behouden en tegelijkertijd aanwezig te zijn in de standaard- en premiumsegmenten.

Het werd in maart al duidelijk dat LG in de toekomst 48"-oled-tv's met een 4k-resolutie gaat maken, al was toen nog niet duidelijk wanneer die op de markt zullen verschijnen. Dat is ook nu nog onduidelijk. Als de 48"-panelen ergens in de loop van 2020 voor het eerst worden geproduceerd, ligt het voor de hand dat de eerste 48"-oled-tv's in 2021 verschijnen.

Bij 48"-oledpanelen komt de pixeldichtheid op 91,8ppi uit, terwijl dat bijvoorbeeld bij de 65"-oledpanelen op 67,8pp uitkomt. Het paneel van de 88"-oled-tv met een 8k-resolutie, die in het derde kwartaal van dit jaar uitkomt, is de ppi 100,1.