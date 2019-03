LG gaat 48"-oled-tv's maken

LG gaat in de toekomst 48"-oled-tv's maken met een 4k-resolutie. Het kleinere formaat komt naast de huidige formaten van 55", 65" en 77". Ook gaat LG 8k-oled-tv's maken van 65" en 77", naast het huidige 88"-model.

Het is nog niet duidelijk wanneer de 48"-oled-tv's uitkomen, maar LG liet de komst ervan zien bij een presentatie op de Oled Korea Conference, waar Oled-info over bericht. LG heeft tot nu toe alleen oled-tv's van 55" en groter uitgebracht, maar daar komt dus een kleinere maat bij. In januari introduceerde LG zijn oled-tv's voor dit jaar, met als topmodel een 88"-model met een 8k-resolutie. Op de conferentie liet LG weten dat er ook 77"- en 65"-oled-tv's met een 8k-paneel komen.

Daadwerkelijke producten met de nieuwe panelen zijn nog niet aangekondigd, mogelijk doet de fabrikant dat begin volgend jaar op de CES-elektronicabeurs. LG introduceert meestal een keer per jaar nieuwe oled-tv's. De komst van de nieuwe formaten valt samen met een uitbreiding van de productiefaciliteiten van LG Display. Daarmee wil de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2021 in staat zijn om 10 miljoen oled-tv's per jaar te kunnen leveren.