Nederlander krijgt 377 dagen detentie wegens ddos-aanval met Mirai-botnet

Een twintigjarige man uit Den Haag is door de rechtbank uit die stad schuldig bevonden aan het uitvoeren van ddos-aanvallen met behulp van een Mirai-botnet. Drie aangevallen sites probeerde hij af te persen.

De rechtbank van Den Haag achtte bewezen dat de verdachte in 2016 en 2017 meer dan eens de beschikking had over een Mirai-botnet. Daarmee voerde hij ddos-aanvallen op verschillende niet nader genoemde sites uit. Bij drie sites die platgingen, eiste hij samen met een ander bitcoins om een einde te maken aan de aanvallen. De Hagenaar maakte bovendien reclame met zijn 'ddos-dienst' en verdiende geld door deze ter beschikking te stellen.

De verdachte wist daarnaast in te breken in een server van zijn school en/of het leerlingensysteem Magister. Daarbij kreeg hij toegang tot privémailadressen en -telefoonnummers van personeelsleden van de school.

De rechtbank past het adolescentenstrafrecht toe, omdat de verdachte zeventien jaar was toen hij twee van de bewezen verklaarde aanvallen uitvoerde en hij tot zijn negentiende jaar de beschikking over een Mirai-botnet had. Hij krijgt 377 dagen jeugddetentie, waarvan 360 voorwaardelijk. Dat is minder dan de eis van het OM van 24 maanden.

De verdachte gaf al aan een straf te accepteren en mee te willen werken aan controles 'om verder te kunnen gaan met zijn leven en zijn opleiding software-engineering voort te zetten'. De in beslag genomen pc, Fujitsu-laptop en HTC One van de verdachte worden verbeurd verklaard.