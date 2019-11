Servers Britse Labour Party waren doelwit van ddos-aanval

De Britse Labour-partij kreeg op maandag te maken met een ddos-aanval. De online diensten van de partij waren een tijd lang vertraagd en in sommige gevallen offline. Overheidsbronnen van The Guardian vermoeden dat er geen staatshackers achter de aanval zaten.

The Guardian schrijft dat het ging om de online campagne- en verkiezingstools die de partij inzet in de aanloop naar de parlementsverkiezingen op donderdag 12 december. Die zouden 'gedurende een zeer korte periode' aangevallen zijn. De uitwerking van de aanval was voor de partij groot genoeg om zelf een bericht naar zijn campagnevoerders te sturen en ze daarin te informeren over waarom de diensten langzamer of offline waren.

Labour heeft ook het National Cyber Security Centre ingelicht. De partij benadrukt verder dat de gegevens van kiezers niet zijn buitgemaakt door de daders. Labour maakt gebruik van Cloudflares content delivery network en ddos-bescherming. Partijleider Jeremy Corbyn omschreef de aanval als 'zeer serieus' en stelde dat hij 'nerveus' was als dit het begin was van meer van dit soort aanvallen, schrijft de BBC.

Mogelijk politiek gemotiveerde ddos-aanvallen zijn niet nieuw. Eerder dit jaar kreeg bijvoorbeeld Ecuador naar verluidt te maken met ddos-aanvallen sinds dat land het asiel van Julian Assange opschortte. Middelen om een ddos-aanval uit te voeren zijn echter relatief goedkoop, waardoor een ddos-aanval niet alleen kan worden uitgevoerd door staatshackers, maar ook door een baldadige tiener.