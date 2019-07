Ddos'er krijgt ruim twee jaar cel vanwege platleggen gamediensten in 2013

Een 23-jarige Amerikaan die ddos-aanvallen uitvoerde op gamediensten tijdens kerst 2013 en in het begin van 2014 heeft twee jaar en drie maanden cel gekregen. Hij gaf toe dat hij de ddos'er was die achter de aanvallen zat die gamediensten platlegde.

De nu 23-jarige man uit de Amerikaanse staat Utah had het onder meer gemunt om Xbox Live, PSN, Steam, Nintendo en andere gamediensten, zegt het Amerikaanse Openbaar Ministerie. Hij kondigde aanvallen aan via zijn Twitter-account Derptrolling, waarna hij screenshots postte van hoe de diensten offline waren. Behalve een celstraf moet hij een schadevergoeding van 95.000 dollar betalen aan Daybreak Games, het bedrijf dat destijds Sony Online Entertainment heette.

De man uit de VS was de eerste die grootscheepse ddos-aanvallen uitvoerde tijdens kerst, maar dat kreeg in de jaren erna navolging, schrijft ZDNet. Het jaar erna deed Lizard Squad hetzelfde en ook in de jaren erna waren er pogingen om gamediensten plat te leggen. De aanvallen zijn rond kerst, omdat dan veel mensen nieuwe consoles krijgen en voor het eerst online gaan. Daardoor trekken aanvallen rond die tijd extra veel aandacht.